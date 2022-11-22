今晚起全台變天！雨彈炸到選前之夜 投票日當天降雨趨緩
今（22）日晚間要開始變天了！受到東北季風減弱影響，今日上半天各地稍稍回溫，天氣也相對穩定，不過中央氣象局提醒，目前台灣北部海域有道冷鋒正在建立中，預計今日入夜成形後逐漸接近陸地，全台各地降雨機率提高。明（23）日不只冷鋒通過台灣，東北季風也會再次增強，屆時北台灣相較於其它地區會有更明顯的雨勢，預計這波降雨將持續到選舉前一天的週五（11/25），週六（11/26）投票日當天才會較為趨緩，提醒民眾這週若有任何外出活動，最好攜帶雨具備用。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員趙紘指出，目前正有一道冷鋒在台灣北部海域形成，今晚鋒面開始接近，北部及東北部地區轉將有短暫陣雨，其餘地區也會有局部短暫雨，幾乎全台各地都將轉為有短暫雨的天氣。明日鋒面開始通過後東北季風增強，加上華南雲雨區東移影響水氣增多，中部以北及東半部地區不僅有短暫陣雨，還有局部較大雨勢發生的機率，南部地區及澎湖、金門、馬祖也有局部短暫雨；整體而言，就是「今晚開始下雨，明天雨區擴大、強度增強」的型態。
氣溫部分則變化較小，趙紘解釋，明日東北季風雖算是稍微增強，全台的低溫約為攝氏21~22度，高溫部分，由於雲量較多且有降雨情況，因此變化較明顯，北部攝氏24度、中部攝氏26度、南部攝氏27度、東部攝氏25度；不過特別提醒，今晚至明日清晨，金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，明日下午起，雲林以北、恆春半島及澎湖、金門、馬祖將有8~9級的強陣風。
趙紘表示，依照目前預報來看，全台降雨的情況將持續到週五，且北部地區因處於東北季風迎風面，需要留意局部較大的雨勢，週六開始降雨的強度和區域逐漸趨緩，下週日（11/27）各地天氣大多恢復多雲到晴，僅剩東半部地區及大台北山區偶有局部短暫雨；提醒民眾，九合一大選即將到來，近幾日若有參與造勢等戶外活動，要記得攜帶雨具，早晚留意較低的溫度，攜帶保暖衣物。