好市多黑五第3天優惠！膠囊咖啡、三星85吋4K電視必搶

美式賣場好市多（Costco）黑色購物節為期一周開跑，每天釋出不同的優惠商品，明（22）日迎來活動第3天，今天也搶先公布優惠精選商品，包括雀巢膠囊咖啡機禮盒組、Samsung 85吋 4K電視等多項商品，數量有限、每卡限購1件，想搶好康的民眾千萬別錯過。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲好市多黑色購物節第3日精選優惠， 雀巢膠囊咖啡機禮盒組。（圖／好市多APP）好市多黑色購物節傍晚公布明（23）日第3天精選優惠，包括3.00克拉 14K白K金 圓形鑽石手鍊 VS2/G、Samsung 85吋 4K Crystal UHD 電視 UA85BU8000WXZW、ZOJIRUSHI Grill and Hot Pot Set 象印 土鍋風鐵板萬用鍋 3.7公升、Neutrogena Rainbath Shower Gel 露得清 沐浴露 1182毫升、DOLCE GUSTO PICCOLO XS SET 雀巢膠囊咖啡機禮盒組 60顆咖啡膠囊+馬克杯。好市多購物節進入第3天，第一天的優惠熱門商品，包括蘇菲導管式棉條量多型、ARIEL 4D抗菌抗蹣洗衣膠囊、幫寶適拉拉褲、NEXXUS 深層純淨洗髮精，買氣相當不錯，實際走訪內湖好市多並未有缺貨的狀況，但無論是20、21日都可見到許多顧客囤滿購物車，若是有想要購買可得加緊腳步。今年黑色購物節好市多全台門市21日至24日，提早營業時間至9:00，25日、26日則提早至8點開門。▲好市多黑色購物節第3日精選優惠，3克拉圓形鑽石手鍊、Samsung85吋4K電視。（圖／好市多APP）▲好市多黑五第3天精選優惠，象印土鍋風鐵板萬用鍋、露得清沐浴露。（圖／好市多APP）好市多黑五第2天「超夯神物瘋搶購」 民生用品囤貨看這好市多超夯熟食「牛肉捲停售」！業者親證實：開賣新口味好市多黑五第2天搶啥？鑽石項鍊85折 75吋4K電視折萬元好市多黑五首日超冷清！不到20人排隊 會員搖頭：差太多