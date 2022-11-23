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宋慧喬前男友跟玄彬同期出道「下場不同」！原因太殘忍

▲申東旭曾因「複雜性局部疼痛症候群」所困，年過35重返戲劇圈。（圖／衛視中文台）
▲申東旭曾因「複雜性局部疼痛症候群」所困，年過35重返戲劇圈。（圖／衛視中文台）

記者陳雅蘭/綜合報導

南韓喜劇《真愛好孕到》由成勛、申東旭、林秀香主演，他們劇中的複雜三角關係，讓觀眾看得嘖嘖稱奇。申東旭與玄彬、朱智勛都於2003年出道，但他在27歲時罹患罕病，因此退出螢光幕治療，直到2016年以作家身分復出，近幾年陸續推出電視劇作品，去年在《現正分手中》飾演宋慧喬的前男友受到關注，今年演出的《真愛好孕到》亦受到好評。

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▲劇中，申東旭（左起）、林秀香、成勛有複雜的三角關係。（圖／衛視中文台）
▲劇中，申東旭（左起）、林秀香、成勛有複雜的三角關係。（圖／衛視中文台）
申東旭21歲就考上KBS電視台第20期公開招募演員，而後開始忙碌拍戲，豈料2010年27歲入伍當兵期間，罹患「複雜性局部疼痛症候群（CRPS）」並於隔年除役，他便退出演藝界長達7年治療及復健。平常就很喜歡太空科學的他由於文筆不錯，復健期間寫了一本長篇科幻小說《寫吧！宇宙日誌》，2016年以作家身分復出引起各界注意，直到病情漸漸好轉穩定後，隔年重返螢光幕參加戲劇演出。

復出後的申東旭已屆熟男之齡，同期出道的玄彬、朱智勛、鄭敬淏等人早已登上一線男演員，但他對未來演藝之路相當樂觀。申東旭曾表示透過藥物控制來維持健康，去醫院的次數銳減，拍戲也未感到不適。難能可貴的是，他慷慨捐出拍戲酬勞幫助同樣的患者接受治療，他說：「雖然『CRPS』非常難治療，看看我這麼活躍，也希望患有這種疾病的人能夠獲得勇氣接受挑戰，早日回歸日常生活。」《真愛好孕到》平日晚間9點在衛視中文台播出。

▲申東旭（左）劇中飾演一名純情刑警，守護著林秀香。（圖／衛視中文台）
▲申東旭（左）劇中飾演一名純情刑警，守護著林秀香。（圖／衛視中文台）

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