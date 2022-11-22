蠟筆小新icash2.0能變裝！還有牙膏悠遊卡：蓋子竟可轉開
喜愛收集特殊造型儲值卡的民眾，荷包可能又要失血了。愛金卡公司又推出全新造型icash2.0，與知名動漫作品合作推出「蠟筆小新變裝版」，還有回甘就像現泡的「茶裏王日式無糖綠茶版」，吸引卡迷們購買收藏。而改名為DARLIE好來牙膏的黑人牙膏，為了讓更多人知悉品牌新名，特地推出DARLIE好來立體造型悠遊卡，經典包裝勢必吸引粉絲入手。
記者黃韻文/綜合報導
愛金卡這次推出的「蠟筆小新變裝icash2.0」，綠色巧克比禮盒上有著熟悉的粉色恐龍圖案，打開禮盒則藏著穿著粉色恐龍裝的蠟筆小新玩偶，特別的是恐龍裝能整套脫下。而蠟筆小新的頭部則是icash2.0感應區域，因此小新玩偶另外附上珠鍊，方便出門隨身攜帶，平常不用時則能完整收藏在巧克比禮盒中。
除此之外，愛金卡公司也再次和飲料品牌合作，推出「茶裏王日式無糖綠茶icash2.0」，迷你茶裏王大小如手掌，外觀相當擬真，瓶身造型及印刷樣式都是參考實品等比例設計，就連瓶身包膜邊緣也如實呈現，讓人忍不住手癢想動手撕開，瓶內也細心以真實綠茶顏色呈現。
蠟筆小新、茶裏王兩款全新的icash2.0販售時間都不同，蠟筆小新變裝icash2.0率先於24日上午10點於OPEN POINT APP、博客來搶先開賣，售價699元；茶裏王日式無糖綠茶icash2.0則是11月29日起在7-ELEVEN門市、博客來、7-ELEVEN購物中心（線上為10點起）販售，門市售價390元，線上網夠425元含運費。
而DARLIE好來則以最熱賣的超氟牙膏為立體悠遊卡設計，也是採用原尺寸等比例縮小，並且保留經典配色、高帽先生，翻到背面還能看到成分標示，連牙膏蓋都可以轉開，還原度百分百。不過DARLIE好來悠遊卡不單賣，都是搭配實體牙膏組合開賣，在momo購物網推出3種組合包，皆為特價599元，今（22）日起開放預購，明日正式開賣。
◾超氟牙膏50g×10支＋悠遊卡，限量4000組。
◾全亮白密泡小蘇打牙膏140g×2支＋悠遊卡，限量500組。
◾全亮白蘆薈牙膏140g×2支＋悠遊卡，限量500組。