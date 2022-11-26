巷仔內／走不完的一哩路　與18歲修憲案一同破滅的民主

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根據中選會日前公布，憲法修正案公民複決第1案投票權人人數為1923萬9392人，依據憲法增修條文規定，修憲公投的有效同意票必須過選舉人總額半數，此次公民複決案需近962萬張有效同意票才會通過，而修憲案更是我國直接民主的最高門檻，連前總統馬英九在2008年765萬票的「馬英九障礙」、總統蔡英文2020年817萬票的史上最高得票都望塵莫及，可以說「實證」了台灣憲改的不可能。
在國際上，就算是保守的亞洲國家如日本、韓國也陸續於2016及2020年將公民權年齡調降至18歲，而馬來西亞的18歲青年更在19日首次投下大選票，台灣還沒能跟上世界民主潮流，如果遲遲不修改《中華民國憲法增修條文》第12條修憲辦法，台灣民主的不合時宜，遲早會被國際拋諸腦後，淪為真正的「吊車尾」。
先不論在修憲制度上，已經通過立院跨黨派、代議制109位立委，全數同意通過修憲後，還需要經過公民複決的方式是否疊床架屋，但由此次修憲失敗可知，大多選民認為18歲青年還不夠成熟的刻板印象，種種的不信任與不友善，也代表著台灣社會對民主的不成熟，如同立委洪申翰在18歲公民權辯論上所述，「這次修憲不只是給予年輕人投票的權利，而是我們的社會、我們的政治，需要年輕人的投入，去修復原本的缺陷」。
從修憲投票的結果看來，邁入人口負成長的台灣社會還未驚醒，青年世代的負擔越發沈重，但我國憲法連基本的權責相符都無法給予，恐怕我國還沒有準備好，還不夠資格讓青年解決國家的困境，我們的政治決策和社會共識，無法擁有年輕人提供的未來性，不能接受更有願景的想法、沒有包袱的主張，20年過去，中華民國憲法聞風而不動，期待再一個20年後，讓青年注入活水還不算太遲。