泰國警局驚傳爆炸！炸彈客駕車闖入 1警遭炸死29人傷
泰國一個月前才發生退職警察犯下大規模槍擊案，今（22）南部一間警局又驚傳炸彈爆炸案。當局表示一名警察當場身亡，另有29名警察、平民受傷緊急送醫治療，爆炸案主因是汽車炸彈，但目前並無恐怖組織或兇手承認放置炸彈，是否為恐怖攻擊或有其他緣由仍有待警方調查。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《泰國頭條新聞》報導，兇嫌身穿著類似軍裝、駕駛裝設炸彈的貨卡至泰國南部陶公府（Narathiwat）塔孟縣一處警局引爆。爆炸威力波及至警方和一般民眾，其中一名警員死亡，現場包含警察和平民一共29人則被送往醫院，警方表示當局仍在清理該地區，而受傷人數還有可能會增加，此外警方在附近幼兒園門口也發現了另一枚類似的炸彈，所幸該枚炸彈尚未引爆，當局也立刻動員警消封鎖該區域。
這起爆炸案發生在泰國南部，過去數十年來泰國南部與馬來西亞接壤的省份經歷了大大小小的動亂，包含那拉提瓦、也拉和北大年被合稱為「泰南三府」，其當地居民多信奉伊斯蘭教，泰國政府軍時常與分離主義組織爆發衝突。
《路透社》報導指出，今年8月就已傳出17起發生在不同地方的預謀爆炸案，一共造成7人受傷。這些組織與泰國政府軍的武裝衝突自2004年起不曾停歇，衝突導致將近7300人死亡，2013年起雙方和平談判更是屢屢受阻。