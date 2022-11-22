大亞回饋台南七股捐就醫輔助福祉車 提升居民就醫便利性
大亞集團旗下志光能源於2021年起，於台南七股地區啟動漁電共生太陽光電發電系統設置，施工期間除案場建置，也持續投入地方鄰里回饋行動。今（22）日舉行就醫輔助福祉車（又稱為無障礙車）捐贈儀式，由七股區三股里長黃仙立及龍德宮主委陳勝民聯袂受贈，該福祉車專為輪椅使用者設計專用套件，方便輪椅使用者能輕易上下車輛，兼顧便利與安全性，可用於接送七股年長、行動不便的居民就醫，降低來回車程疲勞，更可大幅提升就醫便利性。
記者許家禎／台北報導
大亞電通事業群群總經理兼志光能源總經理莊博貴，及聚恆科技董事長周恒豪今日出席台南市七股區就醫輔助福祉車捐贈儀式。總經理莊博貴表示，大亞觀察到七股居民並非每個家戶都有代步車，為持續深耕在地，捐贈的福祉車能接送有需求的居民至醫學中心就醫，平均可將車程時間縮短至30到40分鐘，大幅改善搭乘大眾交通工具需轉車、配合發車時間等不便。
莊博貴表示，台南七股區三股子段的漁電共構太陽能電廠，透過保障原有養殖戶權益及結合光電綠能兼顧產業發展，創造「漁電雙贏」之效益。而此次捐贈福祉車預計可造福逾百位居民，大亞以實際行動展現與地方共存共榮之理念，延續穩定的力量至當地社區，顧及人與環境共好的美麗家園。
志光能源亦對於案場所在位置之漁民規劃周全安排，承諾未來案場完工後，讓既有且有養殖意願之漁民能重回原地養殖外，施工期間也提供停養補助、臨時工作及住所給原本居住在案場內的漁民，提供完善生活安置；對於無意願繼續養殖的閒置魚塭，也找到鄰近青年漁民接手養殖，除了給予青農發揮的舞台外，亦做到真正的「漁業為本，綠能加值」。