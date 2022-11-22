汪小菲不爽付豪宅電費！陸網友急查「台灣電價什麼水平」

汪小菲奪床墊之亂！分手典範林柏宏「31字」超爆笑回應

▲談汪小菲與大S離婚風波，林柏宏坦言不會向前任要回禮物。（圖／翻攝自林柏宏臉書）
▲談汪小菲與大S離婚風波，林柏宏坦言不會向前任要回禮物。（圖／翻攝自林柏宏臉書）

記者黃雅琪/台北報導

2022「金片子大賽」頒獎典禮今（22）日下午於台北101舉行，代言人林柏宏也現身頒發獎項給得獎者。近日，女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲風波不斷，演員林柏宏絲毫不避諱，在現場大方與媒體分享自己的感情觀：「送前任禮物不會拿回來。」

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▲金片子大賽代言人林柏宏盛裝出席頒獎典禮。（圖／台北市電影委員會提供）
▲金片子大賽代言人林柏宏盛裝出席頒獎典禮。（圖／台北市電影委員會）
中國富商汪小菲遭爆料，未支付前妻大S新台幣500萬元的生活費，因而被法院追討，汪小菲不滿在網路上猛開「地圖炮」嗆聲，引起外界大量關注。向來沒有緋聞消息的演員林柏宏，今日出席記者會被問到攸關此事件，他分享感情觀：「我其實不太吵架，因為我覺得我都在吵架當中比較會受傷的那一個，所以我盡量不會有情緒，講話都會很冷靜。」理工科出身的林柏宏，向來自豪邏輯清晰就連談戀愛也是如此：「如果吵架，我讓人家很受不了的點是我太冷靜，會條列式講出很清楚的邏輯。」

▲林柏宏大方分享感情觀。（圖／公視提供）
▲林柏宏大方分享感情觀。（圖／公視提供）
近日熱門話題，汪小菲最想跟大S拿回，傳言價值新台幣100萬元的瑞典皇室御用品牌床墊。林柏宏突然當起代言人笑稱：「床墊就是消耗品，乾淨舒服最重要，要有良好的生活品質一定要買好的床墊。」被問及分手後是否會要回禮物，林柏宏表示：「送出去都不會想要拿回來，送禮當下就是送了！覺得也不需要再見面，你要去要回來那個行為本身就也滿尷尬！」他坦言不會刻意熱絡與前女友聯繫，除非是有共同朋友難免遇到，可謂台灣男演員「分手典範」。

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