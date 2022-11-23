特企／交換禮物必備！WAT聖誕限定禮盒　9個願望一次滿足

一次擁有WAT六種不同口味小SHOTS 客製化英文姓名喝出你的專屬風味
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貼心送上實用小物喝中帶玩 佳節把酒言歡同時更具收藏價值
除此之外為了讓好友歡聚時分更為熱鬧，也讓喜愛WAT的粉絲能收集更多品牌相關好禮，此次聖誕限定雞尾酒驚喜禮盒內隨機放入三款驚喜小物，有的能增添時尚潮感、有的走清新文創風、有的極具生活實用功能，更有機會獲得WAT驚喜優惠劵和多項大獎，驚喜的後面還是驚喜！超高的CP值堪稱今年聖誕最值得入手的禮盒組，即使僅是買來自己留存也都極具收藏價值。WAT聖誕限定雞尾酒驚喜禮盒於11／25起於WAT全台直營門市搶先開賣，內含六款SHOTS與三款聖誕驚喜小物，售價799元，數量有限售完為止。
全新甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒 11／30全家搶先討喜上架
善長以各式水果入酒並融入茶飲香氣的WAT也同時推出-甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒，於11／30起在全家便利商店搶先上架。全新的罐身設計將甜桃可愛討喜的笑臉包裝於正面，希望大家不只打開酒款享用時能微醺快樂，而是在看到瓶身設計時就能馬上擁有好心情。4％低酒精濃度的WAT甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒，具有濃濃的紅茶香氣，一口飲下後搭著豐富的氣泡於喉韻留下深刻的台東紅烏龍滋味，與多汁甜桃完美搭配，譜出溫柔多層次的清甜口感，韻味十足。
「WAT 甜桃紅烏龍氣泡雞尾酒」 售價59元，11／30 於全台全家便利商店搶先上架，11／30–12／27 於全家便利商店購買WAT氣泡雞尾酒系列商品，還能享特價3件85折，趕緊前往啜飲嚐鮮，讓這個冬季微醺在多汁甜桃和溫柔茶香的氣氛裡。
WAT聖誕限定驚喜酒九禮盒 （濃度15%）
建議售價：799元 (11／25 上市)
販售店點：WAT直營門市
WAT氣泡雞尾酒-甜桃紅烏龍 （濃度4%）
建議售價：59元 (11／30 上市)
販售店點：WAT直營門市、全家便利商店
WAT直營門市一覽：
【WAT信義店】台北市信義區信義路五段16號1樓（02）2720–5161
【WAT赤峰店】台北市大同區赤峰街49巷25號1樓（02）2559–4629
【WAT勤美店】台中市西區公益路68號1樓–勤美誠品綠園道（04）2321–6820
官網：www.watcocktail.com
Instagram：https://www.instagram.com/watcocktail/
Facebook：https://www.facebook.com/watcocktail/
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！