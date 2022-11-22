林生祥推薦鳳山李雨蓁　台灣有志的客家後生

台灣基進鳳山區市議員候選人李雨蓁，在這次競選過程中推出了融合客語與台語的競選歌曲〈鳳山好過日〉，希望透過實際行動鼓勵母語創作，客家民謠歌手林生祥也特地公開推薦李雨蓁，稱讚她是「有志的客家後生」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林生祥的推薦內容中提到，語言是土地的傳承，是聚落的元素，也是凝聚人與人情感工具，很高興看見雨蓁在客語的重視，語言文化的推動，正需要這樣有志的客家後生，也是必須長期投入的志業。李雨蓁說，林生祥長期以來用客語創作，同時也十分關心台灣社會運動，用音樂來訴說台灣這塊土地的故事，是不同世代的台灣人彼此共同的回憶，更讓世界看見台灣多元的文化樣貌，台灣本土文化的保存正是仰賴各位前輩的努力。李雨蓁表示，能得到林生祥的推薦，除了感動之餘，也會警惕自己要不斷為客家文化努力，這次推出融合客語與台語的競選歌曲〈鳳山好過日〉只是起點，不只會持續為高雄的文化藝術產業努力，更會用心傳承客家文化，不負林生祥和各位鄉親的期待。 趙天麟攜手「國會最美人妻」 陪林智鴻夫婦車隊掃街陳其邁地毯式車隊掃街 「這一票決定高雄未來發展！」五寶媽李雅芬陷苦戰 馬英九陪掃街：請再多拉一票朱挺玗鎮港造勢 洪秀柱鄭照新「王又正」雪中送碳