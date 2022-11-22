拚光復台北！綠20縣市長候選人挺陳時中 催全台返鄉票
距離投票日僅剩4天，民進黨台北市長陳時中在上週末遊行催出15萬民眾走出力挺，本週乘勝追擊，綠營全台縣市首長候選人於21日啟動全台大串聯，推出漫畫圖卡，與陳時中「互挺」，總統蔡英文也在LINE上下動員令，呼籲支持者為台灣挺身而出，一人拉一票，11月26日回家投票。
記者黃宣尹／台北報導
陳時中到各縣市與縣市長候選人合體掃街都有高人氣，民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，這次推出的催票漫畫圖卡，以漫畫排版方式，並因應各縣市不同的生活背景安排內容，就是希望能夠吸引在外地打拚的選民注意，呼籲大家回家投票。
范綱皓也指出，週末陳時中陣營舉辦「疼惜台北，為愛而走」遊行活動，有15萬人走上街，希望能將人氣化成選票，因此在最後關頭推出漫畫圖卡，讓支持者能提醒親朋好友回家投票、出門投票。
民進黨今年九合一地方選舉的主軸為「顧家鄉 拚未來」，除強調中央地方合作，也拋出區域聯合治理平台的概念，訴求各縣市之間能走向共榮共好的合作關係，推動台灣繼續進步。
以台北為首，蔡英文也在官方LINE上，發送推薦各縣市首長圖卡，要各地候選人停醒台北親友支持陳時中，也請陳時中號召各地的年輕人，記得返鄉投票，彼此拉抬，希望在11月26日取得勝利。