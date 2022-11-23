富邦人壽公私協力淨水域　發布頭前溪川廢快篩報告

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荒野保護協會理事長李騏廷表示，近年來環境守護意識興起，在民眾以淨灘活動來守護海洋的同時，環保署也持續推動「向海致敬」政策。但是，沒有乾淨河川為前提，潔淨海洋的行動就不會有結束的一天。荒野保護協會與富邦人壽希望藉由「川廢快篩調查計畫」，將實際數據公告周知。以期能集合政府、企業與全民的力量，用最有效率的方式，移除廢棄物熱點，加強宣導並防止陸地的垃圾進入河川與海洋。
經濟部水利署第二河川局局長楊人傑表示，二河局長期推廣「在地人關懷水環境」的行動，鼓勵民眾關懷家鄉的河川，頭前溪為新竹地區最大的河流，為當地民生、工業及農業用水之主要水源，今年富邦人壽及荒野保護協會將頭前溪納入川廢調查河段，共同為新竹居民打造優質的水環境空間盡一份心力，後續二河局將針對本次調查出的熱點研擬相關川廢防止、清運計畫，達到公私協力的加乘效益。
富邦人壽執行副總經理陳世岳表示，富邦人壽積極號召在地同仁、大眾加入「河川廢棄物快篩調查」志工的行列，在實際投入後，同仁們深刻的感受到河川廢棄物問題需要更多人關注，並發起守護居住地的河川行動，結合USR學校成立河川巡守隊，定期巡守、舉辦淨溪活動等，把河川保育的理念傳散至大眾及社區鄰里。
這次調查新竹頭前溪有八成的垃圾集中於一成的河岸段，檢視數據可發現廢棄物集中的熱點在頭前溪及上坪溪河段，分別位於：「新竹市及竹北兩行政區域交界，舊社大橋至豆腐岩間」、「竹東鎮及芎林鄉兩行政區域交界，中正大橋附近」及「竹東鎮、芎林鄉、橫山鄉三行政區域交界，位於上坪溪與頭前溪交會口、熱點鄰近寶二水庫軟橋行政管理中心」。
進一步觀察發現，新竹外移人口多，當地重要跨縣市交通工具新竹火車站、新竹高鐵站鄰近流域，皆為川廢熱點之一，另這兩年國內觀光興起，不少民眾喜歡假日到新竹一日遊，熱門觀光景點內灣老街、新瓦屋客家文化保存區，也可以看到不少民眾休閒時丟棄的零散垃圾流入頭前溪。河川廢棄物與人們的生活樣態息息相關，在橋墩附近及人煙稀少的河岸段也有不少廢棄物，推測為惡意棄置於隱密草叢中；而自行車道及建設圍牆的河岸段多為人們河岸休閒娛樂時丟棄的一次性廢棄物，包含塑膠製品、菸蒂、口罩等。
調查新竹頭前溪河岸及海岸共發現9.7萬袋廢棄物(每袋14公升)，其中河川廢棄物塑膠製品超過八成，廢棄物前三名分別為塑膠瓶罐容器約37%、一次性塑膠製品 (如飲料杯/吸管/免洗餐具)約27.7%、塑膠袋 (含食品包裝袋)約18.1%，對比去年台中烏溪調查結果，塑膠製品也是最大宗的廢棄物種類，再次顯示一次性塑膠使用、濫丟的議題。
另新竹頭前溪廢棄物分布與台中烏溪調查結果相似，廢棄物因流域位置及居民生活習慣有所不同，下游廢棄物主要組成為「破碎的塑膠瓶罐、塑膠袋、一次性餐具及部分的保麗龍與浮球」，愈往中上游垃圾堆積越嚴重，主要組成為「成袋的家庭垃圾、大型廢棄傢俱、事業廢棄物等」，多藏匿於草叢中且部分河川廢棄物有被焚燒的狀況，推測同樣多為非法棄置。荒野保護協會表示，未來相關單位也可以針對不同流域先行規劃相關措施，如針對容易成為非法棄置的中上游可以設置監測錄影裝置、或多強化巡邏，以降低大型川廢惡意棄置的事件發生。
此次「新竹頭前溪川廢快篩調查」數據除了提供政府單位做為河川廢棄物清理區域的重要依據，將經費與人力有效花在刀口上，亦希望藉此喚起大眾對此議題的關注，讓民眾改變生活習慣減少一次性廢棄物使用、政府同步擬定相關減塑政策與杜絕不肖業者，共同努力展開行動，才能有效減少陸地垃圾進入河川、守護水資源。