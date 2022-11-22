孔曉振曖昧撫摸婦產科帥醫生！身分是《流星花園》道明寺
南韓男女神李敏鎬、孔曉振（又譯：孔孝真）主演的《問問星星吧》將於明年開播，今（22日）先釋出首波劇照，飾演太空員的孔曉振，右手作勢撫摸飾演婦產科醫師李敏鎬的臉頰，兩人劇中感情線未播先引發觀眾期待。
記者陳雅蘭/綜合報導
李敏鎬跟孔曉振皆為南韓演藝圈一線演員，前者因主演韓版《流星花園》（花樣男子）道明寺（具俊表）走紅，後續推出的《城市獵人》、《繼承者們》、《藍色海洋的傳說》都締造高收視率；今年升格人妻的孔曉振，主演戲劇《最佳愛情》、《主君的太陽》、《沒關係，是愛情啊！》、《嫉妒的化身》、《山茶花開時》也受到全球韓劇迷喜愛，因此獲有「收視女王」稱號。
《問問星星吧》斥資韓幣500億製作，光籌備就耗費5年，是一部以宇宙空間站為背景的電視劇，由《嫉妒的化身》編劇徐淑香、《雖然是精神病但沒關係》導演朴信宇共同打造，故事講述飾演婦產科醫師的李敏鎬，因支付鉅額而以宇宙遊客身分來到宇宙空間站，孔曉振則飾演有完美主義個性的美籍韓僑太空員，韓智恩、吳政世、金柱憲、李伊等一級綠葉亦會加入演出陣容。
該劇今曝光首波劇照，孔曉振作勢撫摸李敏鎬的右臉，實際上應是要幫對方調整耳麥，2人凝視彼此的模樣，令人期待後續感情發展。根據報導指出，主演群為了如實呈現在宇宙空間的失重狀態，拍攝時消化吊鋼絲的高難度動作，雖然汗如雨下，但為了完美呈現作品，就算陌生又辛苦也努力完成拍攝。