掌握節能減碳起手式！科技產業園區節能減碳輔導團成效

我是廣告 請繼續往下閱讀
加工出口區管理處組長游淑惠表示，加工處為協助區內廠商掌握節能減碳起手式，今(111)年度組成科技產業園區節能減碳專家輔導團，已促成區內廠商實際減碳564公噸CO2e碳排放量，相當於1.46座大安森林公園的減碳量。
游淑惠說，節能減碳專家輔導團今年度已診斷區內14家業者能源使用現況，促成實際減碳564公噸CO2e碳排放量，且提供節能改善意見，未來減碳量更可達1.38萬公噸CO2e，但面對國際徵收碳費制度的趨勢，且區內事業夥伴是國際供應鏈的一環，因此若無全盤的碳權規劃方向，將難以面對相關國境的碳關稅規範，故區內專家輔導團後續將引入會計師制度，協助區內事業推動ESG，並結合國內碳權交易媒合單位能量，發掘可行綠色經濟及碳權交易媒合案例。
會中並由執行團隊財團法人金屬工業研究發展中心擔任整合平台，結合高雄市會計師公會及台灣碳權交易推廣協會能量，共同簽署碳權交易媒合合作備忘錄，未來將攜手產學研能量持續進階輔導業者，發掘碳權爭取與交易模式。
游淑惠指出，國內推動企業永續經營最大問題是缺乏節能減碳與低碳生產所需的人才與技術，該處已成功爭取科專計畫，未來將持續深入及擴大輔導廠商加速因應邁向碳中和，讓台灣及區內產業在全球化的綠色經濟市場，具有國際競爭力。