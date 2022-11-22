汪小菲不爽付豪宅電費！陸網友急查「台灣電價什麼水平」

張蘭公佈「飆罵S媽錄音檔」！陸網轟：母子倆瘋了

▲汪小菲（左）張蘭播自己罵S媽的錄音檔，該影片不斷在微博上瘋傳。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（左）張蘭播自己罵S媽的錄音檔，該影片不斷在微博上瘋傳。（圖／翻攝自微博）

娛樂中心/綜合報導

中國富商汪小菲，自從昨（21）日被爆出積欠前妻大S生活費後，就不斷批評謾罵，甚至放話要到台灣對質徐家人，就連汪小菲母親張蘭，當天一早也利用微信語音狂罵S媽半個鐘頭。沒想到這些錄音檔內容正在社群平台瘋傳中，而且還是張蘭自己播的，也讓中國網友看了直搖頭，「這母子倆瘋了」。

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中國社群平台「微博」今日瘋傳一段張蘭自己拍攝的影片，並說要播放錄音檔給大家聽，「妳看妳多小丑一樣在那表演，我都不說啦！我們已經很忍讓很忍讓了，咱們不能把人家逼的，咱們把這個撕破臉，對吧！妳也有，妳們會編劇本，我們會講事實，汪小菲他忍他讓，他對大S太遷就了，他太忍讓了。」

▲張蘭自己播罵S媽的錄音檔，影片不斷在微博上瘋傳。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭更形容具俊曄是大光頭，讓不少網友噴笑。（圖／翻攝自微博）
接著張蘭的語氣越來越激動，更提到具俊曄住在汪小菲買的豪宅，對他們是種侮辱，「這個老頭子（指具俊曄）住著我們家汪小菲用血汗換來的這個房子裡面，對我們多大多侮辱啊！還在那表演，對吧！」更直指背後都是S媽跟小S在操作，「妳和妳的小S把大S害了，妳知道嗎？妳這個當媽的，天天在那表演，妳噁心那妳，你當媽的，妳把妳女兒害死了妳懂嗎？小S在利用大S ，妳完全妳們沒拿她當人，妳們就拿她當工具 ，就是妳們表演的工具。」

張蘭更聲稱，大S離婚後和具俊曄聯繫都是假的，「天天的，您一齣一齣的戲在那演，妳說是跟汪小菲分手才跟這個大光頭聯繫的嗎？別演戲了！別讓我把這些事情都戳穿，對吧！如果妳們再逼我，我就真的戳穿了，我不顧汪小菲，他天天攔著我 ，他總是給大S留希望，門都沒有了，不可能的，妳們太狠了，別那麼髒心眼 ，我是一個有道德水準的人，妳們不能太自私了，妳們別在那天天演戲了！」

▲張蘭自己播罵S媽的錄音檔，影片不斷在微博上瘋傳。（圖／翻攝自微博）
▲張蘭在錄音檔指稱，S媽都在演戲。（圖／翻攝自微博）
畫面瘋傳後，不少中國網友看傻眼，「只能說張蘭和汪小菲都瘋了」、「這母子倆真是沒品的人，自己把自己的臉都丟光了」、「怎不全部放出來聽呢」、「為啥我覺得他們母子才真的把大S當工具」；但也有人逆風表示，「聽得我都替張蘭傷心」、「我就站汪小菲母子這邊，怎樣」、「這說得也沒有什麼，S媽好會演戲。」（編輯：詹鎰睿）


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