家放紫外線殺菌燈防疫　當心眼灼傷影響視力失明

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奇美醫學中心眼科部主治醫師林育箮指出，紫外光依波長可分為UV-A（波長320至400nm）、UV-B（波長280至320nm）、UV-C（波長100至280nm），波長愈短，穿透力愈強，傷害性也越大。而紫外光照射眼部組織時，角膜會吸收大部分UV-C，而UV-A和UV-B則會穿透角膜組織達到水晶體或視網膜。
光照性角結膜炎 白天無症狀、半夜卻痛醒
林育箮主治醫師說明，「光照性角結膜炎」俗稱電銲眼，常見於從事電銲工作的人員而得名，是一種紫外光造成的角結膜傷害。紫外線在角膜的危害主要透過光化學反應，平均在接觸紫外光的6至12小時之後角膜上皮細胞脫落後開始出現症狀，典型症狀為雙眼疼痛、流淚、睜不開、甚至視力減退，因此病人常在半夜發作而需要至急診求診。
光照性角結膜炎的治療除了給予適當止痛外，也會給予抗生素及濕潤劑眼藥水或藥膏。一般而言，病人在3天內症狀將逐漸改善，期間要留意感染的發生並回眼科門診追蹤後續恢復狀況。
預防勝於治療 使用紫外線設備要注意
生活中的紫外光無所不在，舉凡自然界中的太陽光直射、雪地的陽光反射，抑或是人工的紫外光（殺菌燈、烘碗機、電銲、高科技產業製程、牙科治療的光線等）。過去光照性角結膜炎的原因以電焊為大宗，然而在當今疫情橫行的時代，殺菌燈造成的危害也不容小覷。
林育箮主治醫師提醒，在操作相關紫外線設備時，應做好適當的防護措施，避免直視或間接照射到眼部，以預防紫外光造成的眼部傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55848
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