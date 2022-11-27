迪士尼「最會說故事CEO」回歸！是他讓賈伯斯賣掉皮克斯

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儘管媒體《Axios》報導指出，艾格重新上任的任期僅有短短2年，意即迪士尼有可能在這2年內找出下一個掌舵米奇娛樂帝國的船長，但這波炒了艾格、找回艾格的操作可說是在業界拋下震撼彈，原因自然是因為艾格在過去15年內替迪士尼收購眾多強悍IP，帶領迪士尼市值成長到2385億美元，如今又被召回當執行長，是否象徵迪士尼如今遇到的困境必須出動這名老將來化解？而艾格又會怎麼做？
艾格在1994年當上了ABC電視台的CEO，直到1996年迪士尼把ABC買下後，艾格就擔任起迪士尼集團的營運長（COO），不過當時的CEO麥可·艾斯納並不信任艾格，於是在兩人之間多安插「總裁」的位置，防止他一口氣衝上核心高層。直到2000年艾格才成為迪士尼總裁兼營運長，並在2005年10月繼承麥可·艾斯納成為總裁兼執行長。
擔任執行長期間，艾格為迪士尼做出眾多重要決策，例如拓展迪士尼樂園，這得歸功於2005年還是總裁的他，曾和時任執行長麥可·艾斯納遠赴香港，與香港行政長官曾蔭權主持香港迪士尼樂園的開幕儀式，這開啟了他對上海迪士尼樂園的想像，並提出5年11億美元的對迪士尼加州冒險樂園的更新計劃，為《星際大戰》、《阿凡達》兩大重量級IP建立主題園區等。
更為人知曉的是，迪士尼在他擔任執行長的15年之間納入眾多實力堅強的IP，完成許多重量級收購，替旗下影視陣容起關鍵作用。90年代的迪士尼因為無法持續推動公主系列IP，導致內部的管理動盪，另一方面《玩具總動員》橫空出世，在全球拿下4億美元（約新台幣124億元）的票房，皮克斯與迪士尼關係破裂，擁有皮克斯的賈伯斯甚至放話拒絕與迪士尼再次合作。
不過艾格在繼任迪士尼CEO後改變兩間公司的僵局，他重新取得了賈伯斯的信任並「鼓起勇氣」向賈伯斯提出了收購皮克斯的邀約，艾格在其自傳《一生的旅程：華特迪士尼執行長的15年》（The Ride of A Life time：Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company）中提到，他當時打給老友賈伯斯的電話的決定既存在著巨大的機遇，也要冒著不小的風險，但賈伯斯和迪士尼前任CEO艾斯納的不和，並沒有存在於跟艾格之間。艾格在自傳中提到，當他得知將接替艾斯納擔任迪士尼CEO時，他就打了電話給賈伯斯，雖然這通電話並不能打破僵局，但他們同意「以後再談」，就這樣以一通電話作為契機，艾格不斷向賈伯斯示好，最終成功化解迪士尼和皮克斯之間的僵局，艾格更曾表示，若要他列舉職業生涯中最美好的10個工作日，第一次拜訪皮克斯一定在列。
之後在艾格的領導下，迪士尼於2006年以74億美元收購皮克斯、2009年買下奠定當今超級英雄電影基礎的漫威娛樂，後續又買下握有《星際大戰》版權的盧卡斯影業、21世紀福斯等眾多影視公司，至此成為擁有大量經典IP的娛樂帝國；在艾格2005年接下執行長職務時，迪士尼股價只有23.8美元，但當艾格宣佈卸任時股價已經來到128美元，不僅超越當年的五倍之多，利潤方面也從25億美元增長至2019年的104億美元。
如今艾格要面對的是，在新冠疫情之下迪士尼被迫暫時關閉主題公園和遊輪，並幾乎停止所有電影和影集的製作，這筆龐大的營運損失該如何止血，與此同時疫情推動的串流媒體成長商機令人振奮，曾靠說故事把迪士尼推向顛峰的艾格又會如何在這個複雜的產業轉型階段領導公司，不僅迪士尼上下都相當好奇，全球都在看這個米奇帝國的掌權人會怎麼做。