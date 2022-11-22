好市多黑五買不夠？全聯限3天回饋16.1% 愛買家電破盤價
美式量販店好市多年度黑色購物節開跑，從11/21至11/27止一連7天推出不同商品下殺，若是覺得逛不夠買不夠！全聯11/25~11/27參戰黑色購物節，實體門市限時3天爆殺優惠，指定黑色商品買1送1起，還有黑色家電下殺3折，結帳最高回饋16.1%；同時，愛買11/25至11/28也推出黑色購物節指定優惠，全台15家門市家電商品限量破盤下殺，還有150款民生夯品買1送1，愛買線上購物瓶台消費滿1200元領券現折80元，快趁優惠檔期囤貨日常必備用品。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯實體門市11/25~11/27限時三天，超過50款指定黑色商品、黑色包裝買1送1起。週六、日使用PX Pay儲值金全額支付，單筆每滿1,000元，贈800福利點，等於回饋8%，想要讓荷包省更多，福利卡友使用全支付全額支付單筆每滿1,000元，贈1,000福利點，最高回饋10%。如果以全支付綁指定銀行信用卡，於週六、日消費每滿1,000元享10%福利點回饋，搭配銀行卡友日滿1,000元享3%福利點回饋(不累贈)，以及滿月紅利最高可享3.1%回饋，合併上述優惠最高可享16.1%福利點回饋。
「PXGo!全聯線上購」則是即日起至12/1舉辦「黑五派對Go!」，每週五、六、日購買「分批取館」、「預購館」商品，使用PXPay儲值金支付，單筆累計消費金額每滿1,000元以上，即可獲得1,000福利點數，最高享10%回饋，且活動點數回饋可以累贈，單卡單日贈點上限為5,000福利點，美妝、家電，單日贈點則為上限10,000點，等於享有最高1,000元回饋。
11/25至11/27「PXGo!全聯線上購」推「HI FIVE快閃黑五購」，OFF COFFEE全系列及阪急麵包每組555元，下單任兩組搭配1,000福利點數回饋，活動換算價美式每杯19.5元，拿鐵每杯28.1元，使用自帶杯再省8元，還有阪急麵包每個只要20.2元，精打細算的全聯早餐客絕對不能錯過！
愛買則是在黑色購物節推指定家電優惠，11/25(五)~11/28(一)精選冰箱、電視、微波爐、電鍋、清淨除濕機、5G手機等8款家電推出黑色購物節來店驚喜價，最低65折起，部份商品限量破盤下殺，先搶先贏！還有150款民生夯品買1送1，包括米、油、泡麵、飲料、零嘴、衛生紙、牙膏、衛生棉、男性急暖衣等。而愛買線上購物優惠有，愛買線上購物樂天市場即日起~11/30(三)消費滿1200元領券現折80元，優惠券數量有限，領完為止；愛買線上購物蝦皮商城平台即日起可開領11/25(五)單日限定的299元起免運券，不用大包小包，輕鬆購齊日常生活必備品。