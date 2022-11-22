徐生明少棒賽10年紀念！恐怕是最後一屆

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謝榮瑤特別感謝體育署、高雄市政府的贊助，還有年年負責轉播的客家電視台、協助偏鄉醫療的聯新國際醫療集團張煥禎總執行長、林頌凱院長；一直以來對徐生明棒球發展協會鼎力相助的雪芃廣告董事長謝中川、黑松公司、富邦悍將、味全龍、義大犀牛等球團，以及雷科公司董事長鄭再興，還有所有提供贊助的企業、球員、球迷、志工等等，「因為有你們的支持，我才能堅持到今天，這個比賽也才能舉辦到第10屆。」
徐總當初為了避免故鄉的孩子誤入歧途，運用最擅長的棒球，擬定了「美濃少棒十年計劃」。他過世之後，謝榮瑤舉辦徐生明國際少棒錦標賽，延續他這個理念，10多年的耕耘，誕生了第一批的職棒球員中信兄弟劉貴元、富邦悍將劉俊豪，還有更多的選手都經過過徐生明國際少棒賽的洗禮，也現場體驗過拔蘿蔔、寫作文、彩繪紙傘的樂趣。不論現在還有沒有打球，仍持續在傳承徐總「穿上球衣、永不放棄」的精神。
從第1屆就負責比賽轉播，現任客家電視台製作人的吳怡樺就有感而發的說：「徐總的子弟兵真的是會讀書又會打球；徐總的永不放棄，真的都烙印在他們心裏，他們把徐總的精神以不同的方式繼續持續。像這次去採訪楊鈞，雖然他不打球了，但從他的言談中,可以感受出他的自信心。劉俊豪、陳彥霖、李昌洲這些徐總帶過的孩子也都很棒，對於未來很有自己的想法和規劃。像嘉義大學的陳彥霖，在他宿舍牆壁上放了徐總的海報，看了真的覺得這些孩子很貼心也很有心。」
身為「美濃媳婦」的吳怡樺笑著說：「為了轉播徐生明國際少棒賽，我連懷孕、生小孩的時間都刻意的避開了。雖然每年為了轉播要費很多心思也很累，但自己轉了十年，看到他們這些小球員十年前跟十年後，著實讓人感動。」
提到徐總，劉貴元表示，「在球場上滿嚴厲的，不能在球場上開玩笑，有一次我們在外野玩過頭，徐總球棒一丟，騎摩托車就就回家了，讓我們滿驚訝的。」劉俊豪則表示，「徐總在場上要求要專注、要有態度，但私底下像自己爸爸，很照顧我。」
目前就讀台大材料科學系的楊鈞，曾是2015年第3屆U12世界盃棒球賽中華隊國手，不但擔任選手代表以全英文宣誓，還在對古巴之戰擊出中華隊首轟、獲選明星外野手。他從小就允文允武，不但球打得好，功課更是頂尖。回憶起徐總，楊鈞說：「他希望你把球場學到的東西，都發揮到其領域，對我之後來說幫助很大；他之前說過穿上球衣永不放棄，這可能是我們那時候比賽的口號，但後來我在唸書或是遇到其他瓶頸的時候就會想到這句話，我以前練球的時候都可以挺過來，他之前會用行動告訴我們，沒有什麼事是做不到的，這讓我之後想放棄的時候，不會有放棄的念頭。」
同樣是第3屆U12世界盃棒球賽國手、目前就讀美和科技大學的李昌洲則表示，「穿上球衣永不放棄，這句話從我小六的時候一直跟我到現在，在球場上就算輸，只要記得這句話，就還會繼續拼，全力發揮出來，不要讓自己留下任何遺憾，是他教我們的道理。」
徐生明國際少棒錦標賽舉辦10屆，今年除了固定的棒球教室，有職棒球星來指導小朋友球技，還新增的「運科小學堂」，現場為選手進行測試。不過，募款一年比一年困難，「師母」謝榮瑤決定讓比賽在十分圓滿的情況下畫下句點。
但徐總子弟兵的林益全和高國輝都呼籲大企業能接手贊助。林益全說：「徐生盃這麼有意義的少棒錦標賽，可以延續一直做。」高國輝則表示，「這是非常有意義的活動，由衷的希望它能繼續辦下去。」