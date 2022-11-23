ONE BOY把寒流變韓流！百變朴敏英來台解碼最新秘戀

特企／《FFBE》Ｘ《NieR:Automata》聯手召喚歡慶黑五！

▲《FFBE》X《NieRAutomata》合作活動。（圖／品牌照片）
▲《FFBE》X《NieRAutomata》合作活動。（圖／品牌照片）

本報訊

日前gumi Inc.對外宣布，由發行商SQUARE ENIX®，以及其合作夥伴開發商gumi Inc.聯手推出的超人氣RPG手機遊戲《FINAL FANTASY® BRAVE EXVIUS®》國際版(以下簡稱《FFBE》國際版)，與《NieR：Automata》的合作活動正式啟動！活動即日起至12／15《NieR：Automata》代表性人物正式參戰，玩家可透過精選召喚，邀請他們加入隊伍中，另外還有豪華的登入獎勵等著您。此外，11／24活動時間開始起至12／1活動時間結束止，於黑色星期五活動期間，舉辦「黑色星期五2022特別禮包」超值特賣活動，禮包內含「NV確保10＋1召喚券（★3／★4／★5／NV）」，以及「？？？的水晶」等道具，有興趣的玩家千萬不可錯過！

《NieR：Automata》合作活動兵員與幻兵卡

我是廣告 請繼續往下閱讀
粉絲們期盼已久的新英雄「2B–Neo Vision–」及「A2–Neo Vision–」已經踏上冒險的征途！立即透過全新的精選召喚，邀請這兩位期間限定兵員加入您的隊伍！將「2B–Neo Vision–」或「A2–Neo Vision–」覺醒至EX＋3時，可獲得幻兵卡「尼爾：自動人形」。此外，玩家可透過「『2B／A2–Neo Vision–』STEP UP召喚」，於STEP 6確保獲得1名精選NV兵員！ 更多詳情，請參閱遊戲內公告。

「《NieR：Automata》每日免費10連召喚」：玩家們可以每日進行1次10連召喚，確保獲得1名★5／NV兵員，最多可獲得210連免費召喚！

共鬥活動「超大型機械生命體破壞指令（2022）」：活動期間玩家只要擊敗「恩格斯型要塞破壞合體步兵」，即可獲得★5『2B』活動兵員，以及共鬥硬幣！透過收集到的共鬥硬幣，進行共鬥抽獎箱召喚，將有機會獲得強力裝備「艾米爾頭」、「『2B』的超級信賴度滿點報酬」，以及強化這些裝備所需的配方素材。

「製作人的禮物」與「黑五幽默登入獎勵」：於活動期間，玩家只要持續每日登入遊戲，即可獲得「NV確保10＋1召喚券（★3／★4／★5／NV）」、「天翔之珠」等豪華獎勵，此外，於活動期間，玩家只要登入一次，還可獲得內含2000寶石的「製作人的禮物」！

《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》是一款免費手機遊戲(遊戲內購道具制)，玩家可於App Store、Google Play的App商店下載遊戲。本作由SQUARE ENIX® 與gumi Inc. (勇者前線開發商) 聯合開發。國際版同時支援英文、德文、法文、西班牙文、繁體中文、韓文、泰文，以及印尼文等八國語言。

遊戲相關資訊

《FFBE》國際版 iOS版本下載連結：https://itunes.apple.com/app/final-fantasy-brave-exvius/id1078553808
《FFBE》國際版Android版本下載連結：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.FFBEWW
《FFBE》國際版官方網站：http://www.finalfantasyexvius.com/zh
《FFBE》國際版官方Facebook粉絲團：https://www.facebook.com/ffbetw
《FFBE》國際版官方Twitter(#FFBEWW): https://twitter.com/FFBE_TW
《FFBE》國際版官方YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCDxUqVaLo7D5FjuOhrCPsFA
《FFBE》國際版官方 Instagram(@ffbe_mog)：https://www.instagram.com/ffbe_mog

彈射RPG手遊《動物朋友：王國》封測　6tan：還原度高

《黑豹2》上映！手遊《MARVEL未來之戰》推瓦干達新內容

特企／最新手遊《魔王關少年》　事前登錄人數已破5萬！

特企／《天諭》與超人氣三麗鷗獨家聯名　掀起手遊界熱潮

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀