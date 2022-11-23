特企／《FFBE》Ｘ《NieR:Automata》聯手召喚歡慶黑五！

《NieR：Automata》合作活動兵員與幻兵卡
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「《NieR：Automata》每日免費10連召喚」：玩家們可以每日進行1次10連召喚，確保獲得1名★5／NV兵員，最多可獲得210連免費召喚！
共鬥活動「超大型機械生命體破壞指令（2022）」：活動期間玩家只要擊敗「恩格斯型要塞破壞合體步兵」，即可獲得★5『2B』活動兵員，以及共鬥硬幣！透過收集到的共鬥硬幣，進行共鬥抽獎箱召喚，將有機會獲得強力裝備「艾米爾頭」、「『2B』的超級信賴度滿點報酬」，以及強化這些裝備所需的配方素材。
「製作人的禮物」與「黑五幽默登入獎勵」：於活動期間，玩家只要持續每日登入遊戲，即可獲得「NV確保10＋1召喚券（★3／★4／★5／NV）」、「天翔之珠」等豪華獎勵，此外，於活動期間，玩家只要登入一次，還可獲得內含2000寶石的「製作人的禮物」！
《FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS》是一款免費手機遊戲(遊戲內購道具制)，玩家可於App Store、Google Play的App商店下載遊戲。本作由SQUARE ENIX® 與gumi Inc. (勇者前線開發商) 聯合開發。國際版同時支援英文、德文、法文、西班牙文、繁體中文、韓文、泰文，以及印尼文等八國語言。
遊戲相關資訊
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