柯志恩愛女登場　選將選前倒數祭親情牌

選戰倒數關鍵五天，國民黨高雄市長候選人柯志恩的車隊一早在議員陪同下，「過海」從旗津福興宮開啟今天一整天的掃街序幕，柯志恩的女兒洪均首度替母親助選，也受到外界關注，至於高雄市長陳其邁的家人會不會出動，陳其邁說，太太吳醫師都還在看診，至於兒女都有用他們的方式在輔選，「我有答應他們要保密」。
記者鄭婷襄／高雄報導
柯志恩的女兒洪均在選戰中登場，當媒體問及昨晚陪同媽媽柯志恩在三民區掃街的感受如何時，她表示，她看見非常多高雄鄉親對媽媽展現的支持與熱情，令她感到相當雀躍，當然也心疼母親為了爭取為高雄市民服務的機會，必須頂著烈日站著掃街一整天，
柯志恩說，當初只有女兒支持他參選高雄市長，家裡的男人都說可以不用那麼辛苦，「我們家也是女性比較勇敢」，母女倆其實蠻像的，也希望給孩子一個典範，即使在艱困的環境中，只要立定目標就是勇往直前，這是用身教來告訴孩子，勇敢是人生中非常好的特質；洪均說，非常崇拜媽媽很勇敢，「我懂媽媽」，媽媽很有程度、很努力，覺得她一定可以做到。
而陳其邁是否有預計家人什麼時候幫忙輔選，陳其邁則表示，太太吳醫師都還有在看診，她服務病人是她這幾十年最重要的一項工作，看她的時間，她還是病人優先為主，至於兒子女兒要尊重他們，他們都有用他們的方式在輔選，有答應他們要保密。