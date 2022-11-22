客家元宇宙線上文化館登場 科技推動客家文化傳承

全球客家崇正會聯合總會（簡稱全聯會），有鑑於數位時代發展快速，今年在台灣成立客家元宇宙線上文化館「崇正時代」，推廣客家文化傳承，也推動設立客家青年學院、精緻客家產業及地方創生等客家人關心議題，歡迎有興趣民眾至各議題投票網站表達意願。
記者金武鳯/綜合報導
全聯會代總執行長曾觀濤表示，香港崇正會於1921年在香港成立，是香港歷史最悠久的客家團體，也是世界上創辦最早，最具影響力的客家社會組織。1998年9月27日，香港崇正會在香港召開客家代表大會，全球數十多個國家地區代表性社團領袖參加。會上，經客家領袖黃石華提議成立「全球客家崇正會聯合總會」。 長久以來，全聯會秉承客家先賢以天下為已任，愛民族愛社會，積極與世界客家社團、鄉親聯結，並籌辦推展客家大小活動，在海内外帶來重大影響。
曾觀濤表示，台灣是客家族群聚集重鎮，為此全聯會決定在台灣成立客家線上文化館，名稱為崇正時代。「崇正」代表客家精神源流，象徵客家人硬頸敢作敢為、吃苦耐勞團結互助的精神。「時代」呼應著META新興世代的概念。
「崇正時代」線上文化館已正式上線，其核心架構有客家本色文化概要、客庄族群分布、豐騰味緒飄香客食、崇正客家名人、為民發聲時政代表、來趣客語教學、歲時祭儀信仰風俗、嬉客來寮活動分享等，內容多元豐富。
曾觀濤表示，九合一選舉中，有候選人如桃園市長候選人張善政，提出數位化客家文化可行性。客家人關心議題很多，「崇正時代」線上文化館正推動三大議題，包括設立客家青年學院，培育精英人才；精緻客家產業、推動地方創生，以及推廣文化傳承、舉辦客家文化節等，有興趣民眾可上議題投票網站投票表達意願。議題投票網站：https://reurl.cc/MX8lp4。客家線上文化館:hakkameta.net。