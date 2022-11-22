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客家元宇宙線上文化館登場 科技推動客家文化傳承

▲由全球客家崇正會聯合總會在台灣成立的客家元宇宙線上文化館登場。（圖／全聯會提供）
▲由全球客家崇正會聯合總會在台灣成立的客家元宇宙線上文化館登場。（圖／全聯會提供）

記者金武鳯/綜合報導

全球客家崇正會聯合總會（簡稱全聯會），有鑑於數位時代發展快速，今年在台灣成立客家元宇宙線上文化館「崇正時代」，推廣客家文化傳承，也推動設立客家青年學院、精緻客家產業及地方創生等客家人關心議題，歡迎有興趣民眾至各議題投票網站表達意願。

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全聯會代總執行長曾觀濤表示，香港崇正會於1921年在香港成立，是香港歷史最悠久的客家團體，也是世界上創辦最早，最具影響力的客家社會組織。1998年9月27日，香港崇正會在香港召開客家代表大會，全球數十多個國家地區代表性社團領袖參加。會上，經客家領袖黃石華提議成立「全球客家崇正會聯合總會」。 長久以來，全聯會秉承客家先賢以天下為已任，愛民族愛社會，積極與世界客家社團、鄉親聯結，並籌辦推展客家大小活動，在海内外帶來重大影響。

▲客家元宇宙線上文化館登場，圖為議題投票網站，歡迎上網投票表達意願。（圖／全聯會提供）
▲客家元宇宙線上文化館登場，圖為議題投票網站，歡迎上網投票表達意願。（圖／全聯會提供）
曾觀濤表示，台灣是客家族群聚集重鎮，為此全聯會決定在台灣成立客家線上文化館，名稱為崇正時代。「崇正」代表客家精神源流，象徵客家人硬頸敢作敢為、吃苦耐勞團結互助的精神。「時代」呼應著META新興世代的概念。

「崇正時代」線上文化館已正式上線，其核心架構有客家本色文化概要、客庄族群分布、豐騰味緒飄香客食、崇正客家名人、為民發聲時政代表、來趣客語教學、歲時祭儀信仰風俗、嬉客來寮活動分享等，內容多元豐富。　　

曾觀濤表示，九合一選舉中，有候選人如桃園市長候選人張善政，提出數位化客家文化可行性。客家人關心議題很多，「崇正時代」線上文化館正推動三大議題，包括設立客家青年學院，培育精英人才；精緻客家產業、推動地方創生，以及推廣文化傳承、舉辦客家文化節等，有興趣民眾可上議題投票網站投票表達意願。議題投票網站：https://reurl.cc/MX8lp4。客家線上文化館:hakkameta.net。




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