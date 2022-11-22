年齡相差16歲！隋棠搭擋鮮肉「小金城武」扮母子

2023年賀歲大「騙」《詐團圓》，由3度拍攝賀歲電影的葉天倫執導，全片眾星雲集，破天荒聚集金馬獎影后《孤味》國民阿嬤陳淑芳、破億票房女星隋棠、《刻在你心底的名字》破億票房男星陳昊森、《木曜4超玩》最強熟齡網紅邰智源、金鐘獎最佳女配角《華燈初上》謝瓊煖等人，堪稱賀歲團圓最應景的「佛跳牆系卡司」；今（22）日釋出前導預告跟海報，掀起討論熱潮。
記者黃雅琪/綜合報導
前導預告中，陳淑芳、隋棠、謝瓊煖3位實力派女演員高手過招，上演心機大鬥法，眼神跟肢體渾身是戲，笑裡藏刀讓人發毛，各自有算計；故事從隋棠與陳昊森兩人，令人眼花瞭亂的魔術技倆起頭，實際年齡相差16歲的兩人在片中飾演一對靠著詐術維生的「高顏值母子」，寄生在台灣上流大家族裡，在暗處中觀察所有人的一舉一動，跟夥伴華仔（邰智源飾演），準備大撈油水，而其真正的目的似乎不僅止於此。
以家族「接班人」之姿出現的陳昊森，讓處心積慮想奪權的謝瓊煖不禁懷疑，為何在母親（陳淑芳飾演）退休這一年，冒出一個自稱家族遺腹子的美國金孫，但她與媽媽似乎存有很多芥蒂，這時還殺出各方人馬，讓她無法掉以輕心，正準備一場翻天覆地的大陰謀；而身為一手掌握公司運作、家族成員、接班人選家族大家長的陳淑芳，該如何拚盡全力守護整個家族，象徵團圓的年夜飯表面歡樂，背地裡暗潮洶湧，豪門家族的茶壺風暴即將引爆。