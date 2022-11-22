獨／啦啦隊女神「翻白眼」被罵了9年！她親吐逆轉勝心境

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而在去年新北國王成立時，于小文也很幸運地被看見，成為第一代的Queens啦啦隊女孩，「感謝球團對我的肯定，最開心的是能夠再次於職業隊應援，支持一支球隊，陪伴新北國王的球迷們為禁衛軍們應援。」她說，這是很不一樣的感覺，因為現在的主場制，啦啦隊員也會長期的支持一支球隊，與球隊一起成長、比賽。
事實上，于小文曾在9年前效力Uni-Girls時，被拍到一個翻白眼的畫面，引發軒然大波，即便手寫信道歉，仍飽受外界輿論，讓她不禁感嘆，「當時的時空背景，加上網路社群平台還沒有讓我們有很好的發聲方式與管道，所以當年的誤會，我也很難好好的跟外界說明，以及表達自己內心真正的看法，就像現在很多的電視實境秀一樣，一些片段跟剪輯，很容易造成觀眾們對一個人的評斷與誤會。」
所幸，統一獅球團當年不但沒有譴責于小文，反而還很保護她、很幫助她，也讓她非常感謝，也慶幸現今社群平台的發達，以及網路文化的進步，能夠讓她再次被看見，也能透過這次的機會，去表達自己真正的想法，也能向被當時事件牽連的球團、球迷們好好解釋，並表達歉意與誠意。
于小文向《NOWnews》表示，「當時的事件真的就只是一場誤會，我很珍惜每一位支持我的球迷，不是因為球迷的合照才有那樣的舉動，但誤會還是造成的，對那位球迷非常抱歉」，她透露，風波確實對她造成很大的影響，變得很害怕做錯事，很沒有自信，怕做不好事情，更加的害怕外界過度解讀的眼光，變得不敢表達自己、做自己，會有一種「多說、多做有可能多錯，不敢發言與表現自己」的心態，很害怕展現真正的自己。
「但是我自己也是有從事件中學習到，身為專業的表演者，在演出場域，時時刻刻哪怕是休息的時間，應該隨時保持好狀態，不該有表情上的鬆懈或是精神上的鬆懈，這也是一種職業態度的展現，我後來也都很注意這部分，就算前一天工作多累，但到了工作場域，也不能展現任何疲態，舉止都要維持得好。」
如今，9年過去了，于小文還是最想跟那位球迷道歉，「因為我後續的行為不只自己被外界誤會，也牽連那位球迷，讓他也跟著被誤會，甚至也麻煩到球團。」她說，這一點點不經意的小舉動，影響的不只是我，也有那位球迷、統一球團，這是這麼長久以來壓抑在我內心的話，也想要透過這次機會，跟他們表達歉意。
談到網路上還是有球迷、網友們戲稱她是「日向小文」、「白眼女神」等等，于小文則坦言，「當然會很沮喪、難過與受傷，對我後續生涯造成很大的陰影，就算事情過了那麼久，也有人在網路上為我說話，但網路上大部分還是緊咬著這件事不放，這是一個很長期的影響，讓我變得非常的沒有自信，很害怕犯錯，歷經了很長的低潮，時至今日絕對還是影響著我。」
于小文也分享，其實她花了好長一段時間來沈澱自我，也常常會看網路上的「心情小語」來和自己對話，告訴自己：「任何人都無法滿足所有人讓每個人都喜歡，雖然如此但仍然要做好自己，因為身後還有很多支持者及愛你的人。」並鼓勵自己繼續在表演這條路上努力下去，也很開心自己的努力，以及球迷們的支持，讓她重新回到球場，也希望藉由自身經歷，讓後面的表演者、啦啦隊當作一個警惕。
最後于小文想跟支持她的球迷們喊話，「這段歲月，很感謝你們不離不棄的支持著我，是你們的支持，讓我能夠繼續在這條路上而努力，我才有現在的機會。如果還對我不了解的球迷，可以來球場來看我們Queens的演出與應援，跟我們拍照，真正的有接觸過之後，相信大家會知道我一向很在乎與照顧我的粉絲與球迷，也希望大家也能夠支持所有線上的職業運動環境表演者們，如果要評斷一個人，可以嘗試先了解他／她，再做出理性的判斷，才不會有更多的事件受害者繼續發生。」（編輯：詹鎰睿）