重機騎士追撞小黃慘死！家屬淚喊「要道歉」 司機聲明曝
台64線快速道路中和段，21日晚間10時許，27歲的紀姓男子，騎乘Aprilia RS 660紅牌重機，高速追撞前方未開大燈的多元計程車，紀男當場噴飛重摔在地，失去生命跡象，送醫後仍宣告不治；檢警今（22）日下午相驗紀男遺體，認定紀男因頸椎、顱骨斷裂，導致中樞神經性休克喪命，紀男家屬到場認屍，含淚要求司機一定要道歉。
編輯中心／綜合報導
全案發生在21日晚間10時許，當時27歲的紀姓男子騎乘重機，高速行駛在台64線快速道路中和段，但騎到25.7公里處時，在前方的37歲的陳姓多元計程車駕駛，載著46歲的劉姓乘客，因不明原因後車大燈未亮，導致紀男高速追撞，整個人跟車噴飛，當場失去呼吸心跳，送醫宣告不治；計程車駕駛跟乘客僅受輕傷，而重機跟計程車車尾，都因受到嚴重撞擊而變形。
檢警今日下午2時許，在板橋殯儀館進行相驗，判定紀男因頸椎、顱骨斷裂，導致中樞神經性休克喪命，紀男父親含淚指出「我兒子騎快是沒錯，計程車如果有開大燈、後燈會亮，那兒子就可以閃」，哽咽要求司機一定要道歉。
而根據警方初步調查，紀男明顯超速且未注意前方車況，但被撞的多元計程車因未開大燈行駛，將依道交條例第33條裁罰3000元以上、6000元以下罰緩，至於確切事故原因，仍待調查釐清。
多元計程車陳姓司機於事發後，心情仍難以平復，警訊時情緒一度崩潰、難以言語，訊後被依過失致死罪送辦。他也透過友人發表聲明表示「昨天依正常時速行駛在台64快速道路，當時車上還有載客，沒想到卻突然遭到猛烈撞擊，到現在都還餘悸猶存、飽受驚嚇，現在警方也針對事故原因進行調查，我也會配合相關程序釐清肇責」。（編輯：林莞茜）