聊齋新繹「千年幻戀」歌劇院登場 人偶共演雙軸線呈現

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「千年幻戀」運用臺灣傳統布袋戲，結合香港當代劇場形式，以人偶共演的雙軸線呈現，由真雲林閣掌中劇團團長李京曄擔綱主演。李京曄出身布袋戲世家， 他認為「布袋戲的傳統就是創新」，要能順應時代、與時俱進，才能吸引年輕觀眾。
香港浪人劇場藝術總監暨導演譚孔文，在一次造訪真雲林閣掌中劇團後，看到李京曄對布袋戲的詮釋觸動他，決定突破布袋戲「生旦淨末丑」的傳統行當，讓在戲台後的演師執偶現身，在劇中不僅代表戲偶角色，也演他自己。譚孔文強調，粵語在劇中會變成重要元素，對他來說有一種尋根的感覺，希望觀眾特別注意語言的轉換。
除了原本的〈聶小倩〉故事，香港編劇何應權也以燕赤霞延伸支線，發展出2名在宇宙太空艙漂流的未來女子：紅髮女子「赤」和她的複製人姊妹「Red」，分別由臺灣演員王渝婷、香港演員趙鷺燕詮釋；她們小時候做了一個夢，夢見廟會裡有操偶師在演〈聶小倩〉，雙線開始有了連結。
李京曄說，從小在廟口演戲，一般認為「偶是虛的，人是實的」，偶比較有想像力，飛天遁地都很容易。但這次導演的手法剛好相反，他將 「偶」運用在清楚、實在的戲劇線上，而「人」卻是在虛幻、飄渺的形式上來演繹這段故事，有別於傳統布袋戲。此外，本劇還加入了數位科技的舞台效果，展現多元風貌。李京曄向民眾招手，「選舉要選，戲也要看，投完票記得來支持臺灣的國寶布袋戲！」