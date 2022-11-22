金管會出手！eToro刷卡買美股、加密貨幣　明年設3道防線

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隨著近來加密貨幣交易所FTX聲請破產一事，讓加密貨幣投資相關議題再次受到關注，而eToro因為可以刷卡入金，先前就有不少投資者，透過海外高回饋的信用卡來入金，對此，金管會銀行局表示，eToro是境外的交易平台，雖非我國核准的合法交易平台，但因為它是國外收單機構簽訂的國外特約商店，只要銀行沒有特別限制，民眾可以照樣在平台上刷卡。
因此，金管會自去年11月，就請銀行公會研議風險控管措施，要降低民眾持信用卡在境外交易平台的風險，近日研議結果出爐，訂出3大限制，並要求各家發卡機構，在2023年2月11日前完成調整，首先是不得動用信用卡循環信用功能，須計入當期帳單最低應繳金額；第二為不得提供現金回饋、紅利點數、使用紅利點數折抵及不接受信用卡代墊消費帳款分期業務申請等相關優惠方案；第三是須於信用額度內進行交易，不可申請臨時及固定信用額度調整。
銀行局主秘侯立洋說明，境外平台提供投資項目不乏高風險商品，若民眾發生投資糾紛，將不適用我國金融消費者保護法規定，對投資人恐有「無法保障」的風險，但針對是否要求發卡機構，限制不得在特定的境外投資平台交易，金管會認為這屬於發卡機構的專業自主，將予以尊重；銀行公會則建議，發卡銀行應要限制持卡人在該境外平台做美股交易。（編輯：林莞茜）
有網友到跨世代倡議平台提案，認為金管應主動了解納管，而不是把加密貨幣當成一個「外星人」，目前加密貨幣已經全世界流通，金管會或政府應該有專門單位研究，而不是置之不理。
您對加密貨幣是否該有政府單位出面納管監督？歡迎到跨世代倡議平台一同表達意見！
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。