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認14年前「豆花妹空降」有壓力！蔡黃汝：我不適合演藝圈

▲蔡黃汝分享，豆花妹時期的她很有壓力。（圖／翻攝自蔡黃汝臉書、PTT）
▲蔡黃汝分享，豆花妹時期的她很有壓力。（圖／翻攝自蔡黃汝臉書、PTT）

娛樂中心/綜合報導

才剛過35歲生日的藝人蔡黃汝，14年前曾以「豆花妹」迅速走紅演藝圈，演藝生涯相當順遂，唱歌、主持、演戲都有作品，一直是粉絲們心中的「宅男女神」。不過，蔡黃汝日前卻在孫協志的YouTube頻道上分享，其實她剛開始出道時，是最有壓力的，直到現在都還會認為自己不適合演藝圈。

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蔡黃汝日前登上好友孫協志YouTube頻道「Sunday • 威士忌」聊天，並分享剛出道的故事，14年前以「豆花妹」的身分的她，就上遍各大節目，而演藝圈正是她第一份工作，對她來說可以算是一趟驚奇之旅，之後也不斷去嘗試其他表演，包含拍戲、舞蹈、主持、唱片等領域，演藝生涯也過得很順遂。

▲豆花妹再度掀起表特版熱議，「支持12年了還是一樣正」。（圖／翻攝蔡黃汝臉書）
▲蔡黃汝橫跨歌手、戲劇和主持，努力獲得觀眾、粉絲們的肯定。（圖／翻攝蔡黃汝臉書）
至於會不會有壓力，蔡黃汝透露，「硬要講壓力，我覺得那個壓力，是我出道，我是豆花妹，然後要賣豆花，要進這個圈子的壓力，大家都會覺得，憑什麼妳長這樣，這麼多工作機會？」但她也說，會拼命去證明自己不是玩票性質、不是不努力的人。

隨著作品慢慢累積，也讓蔡黃汝變得有自信，不再受別人影響。如今，再去回看「豆花妹」時候的自己，「會覺得賣豆花的女生沒有一技之長，那時又要拍戲、主持、唱歌 ，確實不是科班、也不是專業培訓出來的，突然間就像空降一樣，直接馬上發唱片。」

有趣的是，豆花妹分享，她一遇到委屈，只要跟朋友訴苦一下就會沒事，這讓孫協志直呼，「哇塞！這大而化之的個性真適合演藝圈！」豆花妹驚訝回說，其實她一直以來都覺得自己很不適合演藝圈，一直到前半年都還有這想法，但孫協志認為，蔡黃汝不需要負擔家裡經濟狀況，工作又順遂，非常適合演藝圈。

孫協志強調，不要老覺得演藝人員就是光鮮亮麗，「一場演唱會可以幹什麼？其實根本都沒有，上個通告就多少錢也沒有，你們都想太多了。」他指出，真正適合演藝圈的就是，這份工作不用養家餬口，只要養活自己就OK，「但是家裡有其他負擔時，就會帶來非常大的壓力，因為演藝工作是非常不穩定的。」（編輯：詹鎰睿）


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