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修憲催票／民間團體有信心　18歲公民權最後催票策略曝光

▲許多年輕人在選前黃金週末，參與青年造勢活動。（圖／記者許若茵攝，2022.11.19）
▲許多年輕人在選前黃金週末，參與青年造勢活動。（圖／記者許若茵攝，2022.11.19）

實習記者林怡昕／台北報導

18歲公民權議題已討論多年，今年修憲案首度交由公民複決，對於長年倡議的政黨、民間團體來說，是十分振奮人心的消息，因為這是距離18歲公民權實現最近的一次。在選舉最後階段，倡議團體仍持續催票，不僅舉辦大型造勢集會、跨縣市宣傳，也邀跨黨派政治人物拍攝串連影片，拚一舉衝破過關門檻。

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我國於2005年第7次修憲立下超高修憲門檻，此後《憲法》已經17年沒有修改，經過政黨、民間團體多年努力，今年3月立法院達成共識，成功將18歲公民權修憲案交由公民複決。面對965萬票超高修憲門檻，不只政黨動員宣傳，民間團體也透過線上、線下戰術，全力催出更多支持度。

青民協理事長張育萌表示，為了這次修憲複決，青民協早在11月4日於台北成立「修憲前進基地」，作為舉辦論壇、志工訓練、演講的場所，不僅如此，選前一週的11月18日，也跨縣市到台中放送局舉辦18歲公民權特展，希望將議題擴散到全台各地。

張育萌也說，青民協在選前黃金週末，在立法院群賢樓旁舉行「青春寫歷史，修憲投同意」青年造勢集會，邀請年輕世代上台發言，當天有許多政治人物現身力挺，另外22日也出席最後一場「憲法修正案公民複決第1案意見發表會」，擔任正方代表人，代表民間團體發聲。

▲（圖／記者許若茵攝，2022.11.19）
▲青民協舉行「青春寫歷史，修憲投同意」造勢集會，邀請年輕世代上台宣講。（圖／記者許若茵攝，2022.11.19）
台少盟倡議組資深專員蘇弘暉指出，台少盟在選前倒數階段，推出「成年的最後一哩：世代對話」影片，邀請中廣董事長趙少康、國民黨主席朱立倫、國民黨立委江啟臣等「戰鬥藍」色彩較強烈的政治人物，說服選民18歲公民權不是藍綠間的議題，而是關心下一代的行動。

此外，台北市長柯文哲、無黨籍台北市長候選人黃珊珊、副總統陳建仁等跨黨派政治人物也是受邀對象，蘇弘暉坦言，要跨過962萬高門檻確實不容易，還是要不分黨派支持者出來投票，修憲複決才可能通過。

蘇弘暉也提到，11月26日投票日當天，台少盟將於中正紀念堂民主大道舉辦「18公民成年日」活動，邀請青年、民間團體參與，一起等待開票結果，當天知名饒舌歌手大支、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，也將分別擔任開幕式、民主講堂嘉賓，為台灣民主重要時刻祈福，另外也會舉行排字點燈活動，並由18、19歲的學生參與宣講，希望把活動主軸放在青年身上。

民間團體在選前全力衝刺，希望催出更多的支持者，不過面對不樂觀的支持度，修憲案要通過恐怕面臨危機。萬一最後真的修憲案沒過，是否還有一線生機？民團與法律學者點出，還有修法、大法官釋憲這兩條路可走。

張育萌表示，如果修憲案沒有通過，或許有「憲法解釋」這條路可以努力，向大法官聲請解釋《憲法》第130條的投票年齡，是最高保障，還是最低標準？「不是說20歲才可以投票，而是說20歲你得要讓他投票」。

▲青民協理事長張育萌。（圖／實習記者林怡昕攝）
▲張育萌表示，如果修憲案沒有通過，或許可以朝向憲法解釋方向努力。（圖／實習記者林怡昕攝）
中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖也指出，假設修憲結果同意票大於不同意票，不過同意票無法跨過962萬票修憲門檻，導致修憲失敗，這時就可以考慮檢討降低修憲門檻。

再者，蘇彥圖認為，立法院可以考慮修《公職人員選罷免法》，將投票年齡降至18歲，挑戰《憲法》第130條「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權」的核心，而大法官就必須去檢討在《憲法》無法修改的情況下，有沒有辦法以「法律層級」合憲。

「我認為還是有機會的」，雖然面對965萬張同意票的超高門檻，張育萌仍抱持審慎樂觀態度，他以2018年全國性公民投票案為例，當時同意票就曾衝破700多萬票，以這數字來說，只要有7成投票率，再加上7成多的支持度，通過的機會就很大了。

蘇彥圖則認為，「不要一開始就覺得說不可能，這個好像比較失敗主義的想法，我覺得我們有很多事情還需要努力，門檻高沒錯，我要強調，那不是不可能達成的」。

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