修憲催票／民間團體有信心　18歲公民權最後催票策略曝光

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青民協理事長張育萌表示，為了這次修憲複決，青民協早在11月4日於台北成立「修憲前進基地」，作為舉辦論壇、志工訓練、演講的場所，不僅如此，選前一週的11月18日，也跨縣市到台中放送局舉辦18歲公民權特展，希望將議題擴散到全台各地。
張育萌也說，青民協在選前黃金週末，在立法院群賢樓旁舉行「青春寫歷史，修憲投同意」青年造勢集會，邀請年輕世代上台發言，當天有許多政治人物現身力挺，另外22日也出席最後一場「憲法修正案公民複決第1案意見發表會」，擔任正方代表人，代表民間團體發聲。
台少盟倡議組資深專員蘇弘暉指出，台少盟在選前倒數階段，推出「成年的最後一哩：世代對話」影片，邀請中廣董事長趙少康、國民黨主席朱立倫、國民黨立委江啟臣等「戰鬥藍」色彩較強烈的政治人物，說服選民18歲公民權不是藍綠間的議題，而是關心下一代的行動。
此外，台北市長柯文哲、無黨籍台北市長候選人黃珊珊、副總統陳建仁等跨黨派政治人物也是受邀對象，蘇弘暉坦言，要跨過962萬高門檻確實不容易，還是要不分黨派支持者出來投票，修憲複決才可能通過。
蘇弘暉也提到，11月26日投票日當天，台少盟將於中正紀念堂民主大道舉辦「18公民成年日」活動，邀請青年、民間團體參與，一起等待開票結果，當天知名饒舌歌手大支、壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，也將分別擔任開幕式、民主講堂嘉賓，為台灣民主重要時刻祈福，另外也會舉行排字點燈活動，並由18、19歲的學生參與宣講，希望把活動主軸放在青年身上。
民間團體在選前全力衝刺，希望催出更多的支持者，不過面對不樂觀的支持度，修憲案要通過恐怕面臨危機。萬一最後真的修憲案沒過，是否還有一線生機？民團與法律學者點出，還有修法、大法官釋憲這兩條路可走。
張育萌表示，如果修憲案沒有通過，或許有「憲法解釋」這條路可以努力，向大法官聲請解釋《憲法》第130條的投票年齡，是最高保障，還是最低標準？「不是說20歲才可以投票，而是說20歲你得要讓他投票」。
中央研究院法律學研究所研究員蘇彥圖也指出，假設修憲結果同意票大於不同意票，不過同意票無法跨過962萬票修憲門檻，導致修憲失敗，這時就可以考慮檢討降低修憲門檻。
再者，蘇彥圖認為，立法院可以考慮修《公職人員選罷免法》，將投票年齡降至18歲，挑戰《憲法》第130條「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權」的核心，而大法官就必須去檢討在《憲法》無法修改的情況下，有沒有辦法以「法律層級」合憲。
「我認為還是有機會的」，雖然面對965萬張同意票的超高門檻，張育萌仍抱持審慎樂觀態度，他以2018年全國性公民投票案為例，當時同意票就曾衝破700多萬票，以這數字來說，只要有7成投票率，再加上7成多的支持度，通過的機會就很大了。
蘇彥圖則認為，「不要一開始就覺得說不可能，這個好像比較失敗主義的想法，我覺得我們有很多事情還需要努力，門檻高沒錯，我要強調，那不是不可能達成的」。