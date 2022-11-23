修憲催票／誰打假球？支持度落差大　學者批各黨都沒用心

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第三勢力方面，民眾黨採取全台大眾走行動，推廣18歲公民權入憲的「永續台灣、世代共行」理念；時代力量則要全台黨公職、各地參選人，透過街講、掃市場等方式，向民眾宣傳18歲公民權的理念。
雖然各政黨對於18歲公民權皆表態支持，並且都有宣傳、說服選民的行動，不過近期民調顯示，各政黨支持者的支持度卻沒有明顯起色，引發外界質疑四大政黨對修憲案是在「打假球」，並不是發自內心推廣，共同投出的109張同意票只是「有共識中的假共識」。
對於國民黨支持者對18歲公民權的低支持度，國民黨台北市議員候選人詹為元坦言，過去在倡導18歲公民權推動比較大力的是民進黨，這是不可否認的事實，「如果是民進黨倡議的議題，他們（藍營選民）就不會這麼信任」， 即使黨中央支持，不過基層還是會有排斥聲音，「不是針對議題本身，而是因為是民進黨支持」。
詹為元反而認為民進黨這次推此議題力度非常低，「有點不負責」，以過去民進黨在乎的同婚、反核四議題為例，都是黨政軍全力啟動，反而這次修憲複決推動力道小了很多。
「我覺得這個議題不需要分黨派，在自己內部找敵人很愚蠢」，面對外界認為民眾黨是在打假球，民眾黨台北市議員候選人黃瀞瑩表示，18歲公民權是國家未來發展方針，不需要用黨派劃分議題同意、不同意，反而應該盡力去說服更多數的人民。她也認為，民眾黨有相對性的責任，要去說服自己的黨員投下同意票。
「真的很少看到國民黨候選人有在宣傳18歲公民權，幾乎是沒有看到」，民進黨台北市議員吳沛憶認為，以市議員角度來看，國民黨黨主席贊成18歲公民權，卻沒有把資訊傳達給支持者，直言「這種行為就是打假球」，如果支持，就要用同等力度去宣傳。
面對各黨派互相指控沒認真推18歲公民權，東海大學政治系教授邱師儀認為，「各大政黨都沒用心，尤其是民進黨」，民進黨在立院席次佔多數，就有義務要強力推18歲公民權，「但我覺得他們（民進黨）根本沒有很認真在推」，民眾黨也都把精力放在市議員選舉，國民黨內的反動勢力、網路上的意見都是反對18歲公民權。
邱師儀從四大層面分析，「學生自治層次」方面，政府在選前，就沒有給予全台各地學生會、學生社團、學生異議組織資源，舉辦有關此議題的倡議活動；從「政黨層面」來說，也沒有為18歲公民權舉辦辯論會、找名人代言；就「媒體層面」而言，由於沒有收視率，主流媒體就不太關注，最後，今年也沒有跟18歲公民權有關的「口號」出現。
「因為他們（各政黨）都忙著要把各地選舉拿下，這已經花了他們很多精神跟錢」，邱師儀坦言，其實各政黨很對不起對年輕人，因為18歲不能投票，就等同於世代霸凌、剝奪。