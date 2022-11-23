四大超商「黑五」咖啡優惠包！拿鐵買2送2、特濃美式34元

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OKmall雲端商城即日起至11月25日期間，莊園級美式、莊園級拿鐵（大杯同品項）祭出10杯5折優惠，相當於「買5送5」。實體門市則在「黑五」當天加碼，11月25日一日限店，到門市買莊園級美式／拿鐵大杯同品項（含濃厚系列）享買2送2。此外，即日起至11月23日期間，只要到全台門市領取蝦皮包裏，憑OKmart寄取件收據聯，可享大杯莊園級美式、莊園級拿鐵，同品項買一送一。
🟡萊爾富
11月25日當天一日限定，全台門市及APP整買零取同步開跑，推出大杯特濃美式咖啡5杯169元；以及大杯特濃拿鐵咖啡5杯199元，可冰熱任選，兌換期限達2個月，換算折扣約是6.1折。
🟡7-ELEVEN
即日起至11月29日期間，在OPEN POINT行動隨時取開跑「CITY黑五購物節」，多達11款暢銷飲品組合任選買5送2，約是7.1折。包括CITY CAFE風味飲、CITY 濃系列、CITY CAFE蜂蜜拿鐵、CITY 燕麥系列指定品項皆買5送2，同品項、同規格及同價位可冰熱互換。
📍風味飲買5送2：脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾，最高原價65元、平均單杯46元。
📍濃系列買5送2：濃萃拿鐵、濃萃美式、濃厚黑糖珍珠撞奶，最高原價70元、平均單杯50元。
📍蜂蜜拿鐵買5送2，單杯原價80元、平均特價57元。
📍燕麥系列買5送2：大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶，最高原價75元、平均單杯54元。
🟡全家
APP隨買跨店取限時發動「黑五」好康，今明兩天（11/23、11/24）開賣大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元飲品任選2杯99元，其中包含新品SAKImoto玉米濃湯、永豐餘生技杏仁茶等飲品。會員限購2組，兌換期限至明年1月31日。11月25日至11月27日第二波接棒，酷繽沙任選口味買2送1，以及Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1。會員限購1組，兌換期限至明年2月24日。