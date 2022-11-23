汪小菲爆小S「濫用安眠藥」！成分曝光　它是管制處方藥

四大超商「黑五」咖啡優惠包！拿鐵買2送2、特濃美式34元

▲四大超商開跑「黑金促銷」響應黑五購物節，7-11多款咖啡買5送2，OK超商在黑五當天拿鐵買2送2。（圖／7-ELEVEN提供）
▲四大超商開跑「黑金促銷」響應黑五購物節，7-11多款咖啡買5送2，OK超商在黑五當天拿鐵買2送2。（圖／7-ELEVEN提供）

記者黃韻文/綜合報導

雙11購物大檔才剛落幕，黑五購物節又緊接登場，今年黑五是11月25日，業者已迫不及待開跑優惠趕搭順風車。四大超商不約而同都端出咖啡「黑金」促銷來響應黑五，7-11多達11款CITY CAFE飲品買5送2，等於全面7.1折；全家今明兩天（11/23、11/24）則有大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元；OK超商即起在雲端商城祭出美式、拿鐵10杯5折，黑五當天門市加碼指定咖啡買2送2；萊爾富則在黑五當天一日限定，大杯特濃美式平均34元起、大杯特濃拿鐵平均40元起。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡OK超商
OKmall雲端商城即日起至11月25日期間，莊園級美式、莊園級拿鐵（大杯同品項）祭出10杯5折優惠，相當於「買5送5」。實體門市則在「黑五」當天加碼，11月25日一日限店，到門市買莊園級美式／拿鐵大杯同品項（含濃厚系列）享買2送2。此外，即日起至11月23日期間，只要到全台門市領取蝦皮包裏，憑OKmart寄取件收據聯，可享大杯莊園級美式、莊園級拿鐵，同品項買一送一。

▲OK超商線上推出大杯美式、拿鐵10杯5折，黑五當天門市加碼，大杯美式、拿鐵（含濃厚系列）同品項買2送2。（圖／業者提供）
▲OK超商線上推出大杯美式、拿鐵10杯5折，黑五當天門市加碼，大杯美式、拿鐵（含濃厚系列）同品項買2送2。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
11月25日當天一日限定，全台門市及APP整買零取同步開跑，推出大杯特濃美式咖啡5杯169元；以及大杯特濃拿鐵咖啡5杯199元，可冰熱任選，兌換期限達2個月，換算折扣約是6.1折。

🟡7-ELEVEN
即日起至11月29日期間，在OPEN POINT行動隨時取開跑「CITY黑五購物節」，多達11款暢銷飲品組合任選買5送2，約是7.1折。包括CITY CAFE風味飲、CITY 濃系列、CITY CAFE蜂蜜拿鐵、CITY 燕麥系列指定品項皆買5送2，同品項、同規格及同價位可冰熱互換。

📍風味飲買5送2：脆酷摩卡咖啡、皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、巧克力可可歐蕾，最高原價65元、平均單杯46元。
📍濃系列買5送2：濃萃拿鐵、濃萃美式、濃厚黑糖珍珠撞奶，最高原價70元、平均單杯50元。
📍蜂蜜拿鐵買5送2，單杯原價80元、平均特價57元。
📍燕麥系列買5送2：大杯冰燕麥拿鐵、冰燕麥奶茶、冰黑糖珍珠燕麥奶，最高原價75元、平均單杯54元。

▲7-11今起連續八天在APP推出「CITY黑五購物節」優惠。（圖／業者提供）
▲7-11在APP推出「CITY黑五購物節」優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
APP隨買跨店取限時發動「黑五」好康，今明兩天（11/23、11/24）開賣大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元飲品任選2杯99元，其中包含新品SAKImoto玉米濃湯、永豐餘生技杏仁茶等飲品。會員限購2組，兌換期限至明年1月31日。11月25日至11月27日第二波接棒，酷繽沙任選口味買2送1，以及Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1。會員限購1組，兌換期限至明年2月24日。

蠟筆小新icash2.0能變裝！還有牙膏悠遊卡：蓋子竟可轉開

海底撈霸氣外送！免費附鍋爐、進屋幫擺料　送400優惠券

7-11絕美證件套必收！PAUL&JOE×大耳狗聯名　免集點先搶

全家玉米濃湯霜淇淋登場！餅皮竟搭番薯杯：冰配熱地瓜吃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀