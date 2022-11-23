乾癬病患秋冬換季要注意　良好快速控制患部很重要

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事實上，乾癬除了表現於皮膚上的症狀，臨床上，也有10%至20%患者會合併關節炎等症狀；王仁佑皮膚科主治醫師舉例，像可能患者脫下帽子後就發現有很多頭皮屑，或去游泳池游泳時，露出皮膚上一塊塊紅色斑塊時，都可能引起旁人側目，嚴重時不僅影響生活、工作等日常，甚至造成社交障礙，進而導致憂鬱，尤其當長時間全身處於發炎狀態，也會增加肥胖、心血管疾病等風險，不可不慎。
秋冬季節乾燥缺紫外線 容易使乾癬症狀加劇
此外，正逢秋冬季節，天氣較於乾燥加上缺乏紫外線，導致較難抑制免疫反應，因此也是進入乾癬症狀容易復發時期，除了靠平時保養，在治療上，如何將發炎反應抑制下來才是關鍵；王仁佑醫師解釋，近來門診上因乾癬症狀就醫的患者的確有明顯增加趨勢，但其實乾癬與異位性皮膚炎、濕疹等症狀類似，因此出現相關症狀時，前提是得先找醫師檢查確診，才能對症下藥。
生物製劑治療乾癬 能精準阻斷發炎免疫系統
王仁佑醫師說明，治療上最初以外用藥膏為主，若症狀面積較大的患者，則建議可採紫外線照光治療，以抑制體內發炎反應，另外也可服用口服藥物，但若屬於中重度的乾癬患者且已嚴重至影響生活，則可透過健保申請注射生物製劑，不過想申請注射生物製劑前得先經「乾癬嚴重度」評估指標，包括乾癬的面積、厚度及脫屑等情況進行綜合評估，評估確認後就可申請健保給付的生物製劑，一年約三十萬，能達到某一程度的治療效果，
出現類似乾癬症狀先就醫診斷 醫：對症下藥才有效
所謂生物製劑就是一種注射性的蛋白質，比起其他治療方式，更能精準阻斷免疫系統中的發炎因子，達到控制病情的效果，並且較無肝腎功能異常的副作用；王仁佑醫師呼籲，出現類似乾癬症狀時，最重要是先就醫接受診斷，確定是否為乾癬再開始接受治療，尤其治療主要是將身體過強的免疫壓下來以控制病情，但許多乾癬患者多誤會是免疫力不好才導致病症，因此攝取讓免疫力增加的食物或保養品，反而本末倒置，事實上，平時飲食上應正常吃即可，必要時則應就醫治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55752
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