藍白夾殺！蔣批變大法官、黃回嗆幼稚　薛瑞元拆招反擊

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對此，薛瑞元今赴立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時回應，「首先我實在是懷疑蔣委員的法律學位是怎麼來的」，行政機關依法行政，就必須對行政作為是否有違憲性的確認，「這是行政法學的abc，任何學習法律的人都應該知道的，所以我想蔣委員，真的是不知道要怎麼講」。
被問及日前說民進黨台北市長候選人陳時中防疫擋住疫苗掮客財路，才會被操作仇恨值，無黨籍台北市長候選人黃珊珊則稱，若真有掮客應說清楚，21日薛受訪時冷笑五聲後回應「這個太幼稚了，我不想回答」，昨黃珊珊回嗆，「幼稚的應該是薛瑞元本人，全台的民眾都沒有他這麼幼稚」，若有掮客應說清楚。薛今也解釋，幼稚說並非說黃珊珊，對的回應，就是小孩子鬥嘴。
除疫苗掮客言論，薛近日還透露，缺疫苗期間，有很多「掮客」，有的是直接找指揮中心，還有的是找工商企業或宗教團體，前立委沈富雄直指「就是捅了一個非常大型的馬蜂窩」。薛今說明，那天講得很清楚，「但是可能有部分媒體下標下不好，傳出去扭曲我講的內容，結果現在看起來就是一部怎麼樣製造仇恨值的濃縮版，以後有機會會跟大家說明」。
至於外界質疑若真有疫苗掮客，為何不請檢調調查，薛也解釋，因為這些可能的行為，是在開始著手之前就被擋住，還沒有到達著手實行的階段，也就沒有構成未遂犯條件，行政機關責任是可能會發生這種詐騙情形時，越早把它擋住越好，對人民越有保障，「為什麼後續不告發等問題，因為事實是在動手之前就已經擋住了」。