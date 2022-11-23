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藍白夾殺！蔣批變大法官、黃回嗆幼稚　薛瑞元拆招反擊

▲2022大選在即，確診者仍無法投票，違者將開罰，衛福部長薛瑞元表示這是依據《憲法》精神，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安酸剛接任衛福部長就搶當大法官。（圖／記者許若茵攝，2022.11.23）
▲2022大選在即，確診者仍無法投票，違者將開罰，衛福部長薛瑞元表示這是依據《憲法》精神，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安酸剛接任衛福部長就搶當大法官。（圖／記者許若茵攝，2022.11.23）

記者許若茵／台北報導

2022大選在即，確診者仍無法投票，違者將開罰，衛福部長薛瑞元表示這是依據《憲法》精神，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安酸剛接任衛福部長就搶當大法官，而「疫苗掮客」爭議未歇，民眾黨台北市長候選人黃珊珊回嗆薛本人才幼稚。面對藍白夾殺，薛瑞元今（23）日也一一拆招。

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九合一大選倒數2天，指揮中心強調，確診者無法外出投票，違者可重罰200萬元，儘管薛瑞元認為這是為了促進公共利益才限制，符合《憲法》精神，但蔣萬安批評，薛才剛接下衛福部長，就搶做大法官工作，是否合憲竟然能由政務官解釋。

對此，薛瑞元今赴立院衛環委員會，會前接受媒體聯訪時回應，「首先我實在是懷疑蔣委員的法律學位是怎麼來的」，行政機關依法行政，就必須對行政作為是否有違憲性的確認，「這是行政法學的abc，任何學習法律的人都應該知道的，所以我想蔣委員，真的是不知道要怎麼講」。

被問及日前說民進黨台北市長候選人陳時中防疫擋住疫苗掮客財路，才會被操作仇恨值，無黨籍台北市長候選人黃珊珊則稱，若真有掮客應說清楚，21日薛受訪時冷笑五聲後回應「這個太幼稚了，我不想回答」，昨黃珊珊回嗆，「幼稚的應該是薛瑞元本人，全台的民眾都沒有他這麼幼稚」，若有掮客應說清楚。薛今也解釋，幼稚說並非說黃珊珊，對的回應，就是小孩子鬥嘴。

除疫苗掮客言論，薛近日還透露，缺疫苗期間，有很多「掮客」，有的是直接找指揮中心，還有的是找工商企業或宗教團體，前立委沈富雄直指「就是捅了一個非常大型的馬蜂窩」。薛今說明，那天講得很清楚，「但是可能有部分媒體下標下不好，傳出去扭曲我講的內容，結果現在看起來就是一部怎麼樣製造仇恨值的濃縮版，以後有機會會跟大家說明」。

至於外界質疑若真有疫苗掮客，為何不請檢調調查，薛也解釋，因為這些可能的行為，是在開始著手之前就被擋住，還沒有到達著手實行的階段，也就沒有構成未遂犯條件，行政機關責任是可能會發生這種詐騙情形時，越早把它擋住越好，對人民越有保障，「為什麼後續不告發等問題，因為事實是在動手之前就已經擋住了」。

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