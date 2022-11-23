吃王品石二鍋送《傳說對決》虛寶 不用消費加LINE送桌布
▲「石二鍋」、「12MINI」聯名人氣手遊《傳說對決》！即日起購買「288元生鮮外帶組」聯名腰封包裝餐點就送虛寶。（圖／NOWnews資料照片）
記者蕭涵云/台北報導
2022-11-23 10:07:11
吃火鍋也能拿遊戲虛寶？堪稱「全台最受歡迎手遊」之一的《傳說對決》，與王品集團旗下「石二鍋」、「12MINI」聯名了！第一波活動由「石二鍋」帶頭，即日起至12/6，凡外帶「288元生鮮外帶組」即可獲得《傳說對決》2款聯名腰封與虛寶貼紙，有機會獲得包括價值千元以上的新年造型3選1卡，或價值600元以上的史詩造型卡、魔幻造型3選1卡等好禮（虛寶限量19,500份，送完為止）。而且活動期間內於「石二鍋」內用或外帶，單筆消費滿500元，至石二鍋LINE 官方帳號登錄發票，還有機會抽中限量500份的虛寶。
而2022/12/1至2023/1/31，由「12MINI」接力展開第二波活動，今年12/31前加入「12MINI」LINE官方帳號，並輸入關鍵字「12MINI快煮傳說」，不需到店或消費，就能免費獲得《傳說對決》限定桌布，超大方。活動期間內外帶、外送任一鍋物與金閃楊桃冰沙，可獲得《傳說對決》虛寶卡（限量3萬份），還可蒐集「緹莉」、「若伊」、「拉維爾」、「颯枷」的限量聯名杯。
另外，精品肉舖RÒU BY T-HAM與旗下外帶店RÒUST BY T-HAM推出4款暖心鍋物選擇，歷經二次長達5小時慢火熬煮的鮮豚湯頭，以及主廚研發夠味的酸白菜及酒粕味噌兩款獨家湯頭，還有香醇甘甜的日式壽喜燒，搭配侍肉師精選的頂級肉品，推薦油花均勻的美國Prime去骨牛小排火鍋肉片、堅果香氣的頂級西班牙伊比利黑豬梅花火鍋肉片、肉質細彈的台灣晶鑽豬五花火鍋肉片、與頂級A5黑毛和牛肋眼火鍋肉片等選擇，有夠過癮。
▲王品集團旗下「石二鍋」、「12MINI」聯名人氣手遊《傳說對決》！即日起購買「288元生鮮外帶組」聯名腰封包裝餐點就送虛寶；加入「12MINI」LINE官方帳號，不用消費並輸入關鍵字，免費獲得《傳說對決》限定桌布。（圖／王品集團提供） ▲吃「石二鍋」就送《傳說對決》虛寶（限量2萬份）。（圖／王品集團提供） ▲到「石二鍋」外帶「288元生鮮外帶組」，可獲得《傳說對決》2款聯名腰封與虛寶貼紙。（圖／王品集團提供） ▲到「12MINI」外帶、外送任一鍋物與金閃楊桃冰沙，送《傳說對決》限量虛寶卡；加入官方LINE不用消費就能免費獲得限定桌布。（圖／王品集團提供） ▲RÒU BY T-HAM酸白菜鍋雙人份，售價840元起。（圖／RÒU BY T-HAM提供）