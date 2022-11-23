慢性骨髓性白血病非末日！掌握「穩定用藥」尋回正常人生

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慢性骨髓性白血病難察覺 勿輕忽抽血報告紅字根據癌症登記報告顯示，慢性骨髓性白血病診斷人數逐年增加，最新民國108年診斷人數相較於105年足足增加了1.5倍！中國醫大附設醫院血液腫瘤科白禮源主任表示，慢性骨髓性白血病是因為基因突變而導致骨髓細胞過量增生的疾病，可分為慢性期、加速期、急性期，大約7到8成的病友在初次診斷時，都是在慢性期。此病好發於45-55歲，正值中壯年，男性多於女性。由於疾病無特定症狀，病友多因健康檢查才發現白血球過多，或脾腫脹、肚子痛、疲倦感等症狀就醫，抽血後發現白血球過高，而被轉診至血液科或血液腫瘤科進行診斷及治療。
白禮源主任進一步說明，先期治療方式以骨髓移植為主，10年整體存活率大約5成，2000年後開始使用口服標靶藥，在規律服藥的情形下，10年疾病存活率約9成，血液緩解率也高達9成以上！若藥物控制不良，目前仍有其他藥物或是骨髓移植可以作為拯救治療。
▲中國醫大附設醫院血液腫瘤科白禮源主任表示，第二代口服標靶藥可助十年存活率、疾病緩解率達九成，治療關鍵為持續用藥
「穩定用藥」為關鍵 7旬嬤擅自停藥數值惡化100倍口服標靶藥物可以抑制染色體突變的細胞，降低其活性，有效的減少癌細胞數量，使患者逐漸恢復正常的血液數值。因此需要長期規律服藥，讓血液中維持一定的藥物濃度，才能預防癌細胞大量增生，導致惡化成急性期。
基隆長庚血友病中心黃彥閔主任提及，大部分的病友都能規律服藥，但仍有少數病友會偷偷停藥。常見的停藥時間發生於診斷初期以及中期，初期多半因為藥物副作用而停藥，但其實目前口服標靶藥物有多種選擇，若遇到藥物副作用不適應，可與主治醫師討論，透過劑量調整、藥物轉換等方式，讓副作用的不適感降到最低。
中期大約在治療一、兩年後，病友自認為症狀、檢驗數值改善而停藥，但這樣反而會增加復發的風險。黃彥閔主任舉例說明，之前在診間有一位79歲的阿嬤，已治療2年多，某次回診時發現PCR定量檢測數值超標，相較上次檢查足足增加100倍，甚至出現併發症！原本以為發生突變，一問之下才發現阿嬤因為覺得吃藥太累，而自行停藥。
黃彥閔主任提醒，擅自停藥容易讓疾病進入加速期及急性期，將增加患者的死亡風險。針對這類容易覺得吃藥麻煩、或常忘記服藥的病友，建議可以選擇方便性較高，例如一天只須吃一次的藥物，並搭配平常的生活作息，例如固定於刷牙後服藥，減少用藥負擔。如果因為生涯規劃而有停藥的需求，也一定需要與主治醫師討論，並且在停藥後密切追蹤檢驗數值，避免前功盡棄、症狀復發。
▲基隆長庚血友病中心黃彥閔主任表示，罹患慢性骨髓性白血病會對人生會有影響，但是99%的生活還是可以照常過
慢性骨髓性白血病非末日！醫：99%的生活還是可以照常過提到慢性骨髓性白血病，許多病人初次聽聞時總會十分害怕。白禮源主任也分享，診間常會遇到病人被確診慢性骨髓白血病後，便覺得人生如同末日般，看不見希望，直到開始治療後，才發現疾病並非當初想得可怕，罹病者與常人並無不同。白禮源主任強調，慢性骨髓性白血病為較容易控制的疾病，千萬要規律服藥，避免惡化成急性白血病。治療是條漫漫長路，除了親朋好友的陪伴之外，也可以尋求病友團體的支持，相互打氣。
許多病友在初次確診，聽到需要長期治療時，會覺得心慌、緊張，黃彥閔主任鼓勵病友們，雖然罹病對人生會有影響，但是99%的生活還是可以照常過！只要選擇適合自己生活頻率的用藥方式，並按照醫囑規律服藥，就能把1%的影響減少到最小！
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55869
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