進入尾聲？傳螞蟻集團將被開罰10億美元　為監管結束鋪路

我是廣告 請繼續往下閱讀
消息人士透露，罰款理由可能包括螞蟻集團涉及「資本無序擴張」的違規行為，及自由商業行為導致金融風險。罰款金額可能會達到10億美元，將是中國網際網路業者收到的最大一筆罰單，僅次於叫車巨頭滴滴出行7月被裁罰的12億美元。去年4月，螞蟻集團的母企業集團、電商巨頭阿里巴巴集團因被控違反「反壟斷法」，而被開出182.28億元人民幣（27.8億美元）的罰單，創下歷史紀錄。
自今年中國首度恢復發放遊戲版號以來，騰訊的主要遊戲產品今年首次獲得批准。對螞蟻集團處以罰款後，顯示出監管機構將結束對螞蟻集團的調查，該公司也有望獲得期待已久的金融控股公司牌照，從而再次尋求增長，並最終恢復上市計劃。有消息人士表示，。螞蟻集團所在地杭州中國人行支行於今年6月收到了該集團成立金融控股公司的申請。
在螞蟻集團創辦人馬雲在2020年11月公開批評中國監管體系扼殺創新不久後，中國當局隨即對「馬雲帝國」展開整肅，其中包括對阿里巴巴展開反壟斷調查，以及叫停原本將成為全球最大IPO的螞蟻集團上市計畫，並對其整改。
報導指出，對阿里巴巴、滴滴打車等網路科技公司開罰，是中共總書記習近平主政下全面打擊科技巨頭的一環，導致這些企業價值銳減數千億美元，營收獲利大減。但近幾個月來，為了支撐因新冠疫情和清零政策而疲軟的經濟，中國當局軟化對科技行業的打壓力度。