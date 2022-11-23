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進入尾聲？傳螞蟻集團將被開罰10億美元　為監管結束鋪路

▲路透引述消息人士報導，中國政府正考慮對螞蟻集團開罰10億美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲路透引述消息人士報導，中國政府正考慮對螞蟻集團開罰10億美元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

自從2020年叫停了螞蟻集團的首次公開募股（IPO）之後，中國當局便展開了一場針對國內網路科技巨擘的整頓行動，隨後這場監管風暴迅速擴大至教育、網絡遊戲、娛樂和房地產等多個行業，產生重大而深遠的影響。不過近來有消息人士透露，中國當局打算向螞蟻集團處以天價罰款超過10億美元（約台幣314億元），為監管整改的結束鋪路。

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根據《路透社》引述消息人士說法報導，自北京當局叫停螞蟻集團IPO之後，中國人民銀行（央行）和相關監管部門持續指導螞蟻集團的監管整頓。過去幾個月以來，人民銀行持續就一直與螞蟻集團就罰款進行非正式溝通。一名消息人士指出，政府計劃在今年晚些時候與其他監管機構就螞蟻集團的改革進行更多討論，並最快在明年第二季度宣布罰款。

消息人士透露，罰款理由可能包括螞蟻集團涉及「資本無序擴張」的違規行為，及自由商業行為導致金融風險。罰款金額可能會達到10億美元，將是中國網際網路業者收到的最大一筆罰單，僅次於叫車巨頭滴滴出行7月被裁罰的12億美元。去年4月，螞蟻集團的母企業集團、電商巨頭阿里巴巴集團因被控違反「反壟斷法」，而被開出182.28億元人民幣（27.8億美元）的罰單，創下歷史紀錄。

自今年中國首度恢復發放遊戲版號以來，騰訊的主要遊戲產品今年首次獲得批准。對螞蟻集團處以罰款後，顯示出監管機構將結束對螞蟻集團的調查，該公司也有望獲得期待已久的金融控股公司牌照，從而再次尋求增長，並最終恢復上市計劃。有消息人士表示，。螞蟻集團所在地杭州中國人行支行於今年6月收到了該集團成立金融控股公司的申請。

在螞蟻集團創辦人馬雲在2020年11月公開批評中國監管體系扼殺創新不久後，中國當局隨即對「馬雲帝國」展開整肅，其中包括對阿里巴巴展開反壟斷調查，以及叫停原本將成為全球最大IPO的螞蟻集團上市計畫，並對其整改。

報導指出，對阿里巴巴、滴滴打車等網路科技公司開罰，是中共總書記習近平主政下全面打擊科技巨頭的一環，導致這些企業價值銳減數千億美元，營收獲利大減。但近幾個月來，為了支撐因新冠疫情和清零政策而疲軟的經濟，中國當局軟化對科技行業的打壓力度。

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