薛瑞元嗆蔣萬安「法律學位怎來」 國民黨團批：管好嘴巴
2022九合一選舉11月26日舉行，但確診者無法出門投票，引發在野黨質疑有違憲疑慮。國民黨台北市長候選人蔣萬安也痛批衛福部長薛瑞元，「現在跑來搶大法官的工作？」；薛瑞元則不甘示弱反嗆，「不知道法律學位怎麼來」。對此，立法院國民黨團今（23）日則砲轟薛，何時兼任起大法官？應管好嘴巴，不要多說話反淪笑柄。
記者翁子竣／台北報導
今年選舉確診者不能出門投票，薛瑞元解釋是為促進公共利益所做限制。蔣萬安則怒批，才剛接任衛福部長，現在卻搶做大法官工作。薛瑞元今赴立法院衛環委員會報告前則受訪反擊，很懷疑蔣萬安的法律學位是怎麼來的？行政機關依法行政，必須做合憲的確認，這是行政法學的ABC。
針對薛瑞元說法，立法院國民黨團書記長李德維今受訪痛批，薛瑞元有法律學位，「但不代表他做司法院大法官工作，解釋權還是歸於司法院、大法官會議」，他批評薛瑞元越俎代庖，最近這些日子看到薛瑞元脫序言論，都讓大家很訝異，甚至讓衛福部成為笑柄，奉勸薛管好嘴巴，不要多說話淪笑柄。
國民黨團總召曾銘宗也批，他剛在立法院司法法制委員會就提出質詢，法務部、司法院都不敢表示意見，而薛瑞元是何時兼任起大法官？曾銘宗表示，薛瑞元有唸過法律，但並非其權責，他更諷刺行政院長蘇貞昌和總統蔡英文，怎會任命這種部長？竟還身兼大法官，跑去解釋憲法，真的非常好笑。