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勇闖「異」世界翻玩衛教　破解異位性皮膚炎病症錯誤迷思

勇闖「異」世界翻玩衛教　破解異位性皮膚炎病症錯誤迷思
勇闖「異」世界翻玩衛教　破解異位性皮膚炎病症錯誤迷思

健康醫療網

【健康醫療網／記者林怡亭報導】由異位性皮膚炎病友協會主辦，台灣輝瑞大藥廠與台北市南西扶輪社共同支持的「2022勇闖異世界」，20日於台北華山限時開放，活動三大主題區包含台灣首座蜂巢型迷宮、陸上鐵人三項體驗，及美麗印記彩繪牆，趣味包裝異位性皮膚炎衛教資訊，吸引大小朋友「異」起同樂。

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異位性皮膚炎穩定治療　也可享受戶外活動

國內約有29萬以上異位性皮膚炎病友，最大病徵就是皮膚乾燥、搔癢及抓癢造成的紅腫、脫屑。若病情持續加劇，甚至會出現苔蘚化的外觀，影響病友人際社交。同時，多數病友也因擔心流汗後症狀加劇，對戶外運動避之唯恐不及，因而失去讓身心更健康的機會。然而，只要儘早就醫，搭配日常妥善照護，即可有效控制病程進展，病友仍可規律運動及享受戶外活動，生活不失衡。

勇闖異世界活動　異位性皮膚炎病友挑戰陸上三鐵

為此，異位性皮膚炎病友協會籌劃2022勇闖異世界活動，以趣味衛教體驗為出發，共有9道關卡，在闖關的路程中獲取正確的異位性皮膚炎疾病知識，身歷其境感受病友日常困境。現場有許多家長帶著小孩一同化身勇者破關斬將，協會也準備了豐富小禮物給參與衛教活動的民眾朋友，讓大家獲得新知的同時也能感受歡樂趣味。

「陸上鐵人三項體驗」吸引許多異位性皮膚炎病友，透過划船機、腳踏車機及跑步機等有氧器材體驗三鐵運動的魅力，讓病友們不用擔心三鐵難度高、花費時間長或需實際下水，只要在限定時間內達成指定公里數，都可以成為抗「異」鐡人，感受從未想過的運動挑戰。

美麗印記繪畫比賽　病友、照護者分享如何與病共存

此外，活動現場也舉辦了第一屆「美麗印記」異位性皮膚炎全國繪畫比賽頒獎典禮，除了頒贈獎金與獎狀給一般組及病友組得獎者外，也特別將得獎畫作展示於現場，與大家分享創作理念，以及如何與疾病共存、共好。現場也規劃「彩繪牆」開放民眾自由創作，將對異位性皮膚炎的想像、認識或經歷，創作成獨一無二的美麗印記。

活動現場不論是異位性皮膚炎病友、照護者，或是一般民眾，都玩得不「異」樂乎，更正確認識異位性皮膚炎！異位性皮膚炎病友協會理事長朱家瑜也呼籲病友遵從醫師診斷治療、妥善照護，大家都可以玩運動，更健康！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=55898

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