千萬床墊在這！大S「不窩囊」派專人載走 秒還給汪小菲
大S（徐熙媛）近日控訴前夫汪小菲未能履行離婚協議，從3月至今已欠下超過500萬元的生活費，讓汪小菲在微博上大暴走，不僅槓上大小S、S媽和許雅鈞，甚至還暗諷具俊曄，「你個窩囊廢，換個床墊行嗎」，讓大S豪宅內的床墊意外成為焦點。豈料昨（22）日，便有媒體發現身價近千萬的床墊已被送往S Hotel停車場入口，顯然要還給人還在北京的汪小菲。
娛樂中心／綜合報導
根據《壹蘋新聞網》報導，昨日下午3點多，小S被拍到開著車從大S豪宅駛出，一路回到住處，看來對於汪小菲的暴走，小S也非常關心姊姊，特別到姊姊家商量對策。後來5點多，有一輛貨車載著疑似是大S豪宅內的床墊，在S Hotel飯店停車場入口處停了下來，後來工作人員走向貨車，指揮司機停在另一處，便直接將床墊搬下來。
事實上，該床墊會意外成為焦點，是因為汪小菲21日在微博上砲轟「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費，還讓我孩子在那兒，都給我回北京來」。
汪小菲此舉也讓大批網友相當好奇「床墊」的真正價值，而汪小菲的媽媽張蘭也在直播中爆料，這床墊是世界頂級大牌，要價200萬元，不過未說明是台幣還是人民幣；後來也有網友透露，該床墊品牌應為HÄSTENS頂級瑞典床墊，是瑞典皇室御用品牌，而汪小菲當初買給大S的款式，據報導指出，目前同款床墊要價932萬，相當昂貴。（編輯：郭佩蓉）