快訊／張蘭10點聲明開嗆！爆大S：早就想跟韓國人結婚

千萬床墊在這！大S「不窩囊」派專人載走　秒還給汪小菲

▲汪小菲在微博大暴走，槓上大S一家，還暗諷具俊曄，「你個窩囊廢，換個床墊行嗎」，對此，昨日也有媒體拍到身價近千萬的床墊已被送往S Hotel停車場入口。（圖／翻攝自汪小菲微博、具俊曄IG）
▲汪小菲在微博大暴走，槓上大S一家，還暗諷具俊曄，「你個窩囊廢，換個床墊行嗎」，對此，昨日也有媒體拍到身價近千萬的床墊已被送往S Hotel停車場入口。（圖／翻攝自汪小菲微博、具俊曄IG）

娛樂中心／綜合報導

大S（徐熙媛）近日控訴前夫汪小菲未能履行離婚協議，從3月至今已欠下超過500萬元的生活費，讓汪小菲在微博上大暴走，不僅槓上大小S、S媽和許雅鈞，甚至還暗諷具俊曄，「你個窩囊廢，換個床墊行嗎」，讓大S豪宅內的床墊意外成為焦點。豈料昨（22）日，便有媒體發現身價近千萬的床墊已被送往S Hotel停車場入口，顯然要還給人還在北京的汪小菲。

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▲汪小菲（上圖、下圖後排左一）不打算放過徐家人。（圖／翻攝自微博）
▲汪小菲（上圖、下圖後排左一）不打算放過徐家人。（圖／翻攝自微博）
根據《壹蘋新聞網》報導，昨日下午3點多，小S被拍到開著車從大S豪宅駛出，一路回到住處，看來對於汪小菲的暴走，小S也非常關心姊姊，特別到姊姊家商量對策。後來5點多，有一輛貨車載著疑似是大S豪宅內的床墊，在S Hotel飯店停車場入口處停了下來，後來工作人員走向貨車，指揮司機停在另一處，便直接將床墊搬下來。

▲陸媒挖出汪小菲買的床墊品牌與價格。（圖／新浪娛樂、汪小菲微博）
▲陸媒挖出汪小菲買的床墊品牌與價格。（圖／新浪娛樂、汪小菲微博）
事實上，該床墊會意外成為焦點，是因為汪小菲21日在微博上砲轟「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付著，全是我設計的風格，裝修都是我盯著。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費，還讓我孩子在那兒，都給我回北京來」。

▲張蘭再度在直播中大罵。（圖／翻攝自張蘭微博）
▲張蘭也在直播中透露床墊要價200萬元。（圖／翻攝自張蘭微博）
汪小菲此舉也讓大批網友相當好奇「床墊」的真正價值，而汪小菲的媽媽張蘭也在直播中爆料，這床墊是世界頂級大牌，要價200萬元，不過未說明是台幣還是人民幣；後來也有網友透露，該床墊品牌應為HÄSTENS頂級瑞典床墊，是瑞典皇室御用品牌，而汪小菲當初買給大S的款式，據報導指出，目前同款床墊要價932萬，相當昂貴。（編輯：郭佩蓉）


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