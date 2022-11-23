支持嚴查賄選！徐定禎拚翻轉　籲苗栗人集中選票

民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今（23）日與競選總部發言人曾玟學、陳光軒共同舉行記者會，支持檢調維護乾淨選風，更呼籲青年遊子返鄉投票，「這一票要讓苗栗徹底改變」。徐定禎說，苗栗要寫下民主歷史新頁，找回苗栗人的光榮感，邀請大家11月24日參加萬人大會師「集中選票，迎向新苗栗」團結之夜，堅定信心支持會贏、會為苗栗帶來進步與改變的徐定禎，並呼籲檢調一定要嚴查抹黑，嚴防賄選，以及打擊網軍假消息的傳播。
記者黃宣尹／台北報導
徐定禎表示，選舉剩最後幾天，這陣子大家都很期待撕掉「苗栗國」標籤，對於縣政的想像也有許許多多討論。這場選戰不是他個人的選戰，而是與所有苗栗人站在一塊奮鬥打拚。他邀請所有苗栗鄉親，11月24日到頭份建國夜市參加萬人大會師「集中選票，迎向新苗栗」團結之夜，總統蔡英文、副總統賴清德也會到場，陪伴每個關心苗栗、勇敢守護家鄉的鄉親朋友，共同「堅定信心」支持會贏的徐定禎，這是翻轉苗栗的關鍵機會，苗栗的選擇將決定未來是向上提升、還是向下沉淪。
陳光軒提到，今年苗栗選舉競爭激烈，地檢署已經起訴多起賄選事件，呼籲檢調直到週六投票日當天，都要全力查察賄選，杜絕賄選事件發生；他也指出，各層級候選人可能用不同樣態的利益交換影響選民投票意願，支持檢調嚴查嚴辦，號召民眾與檢調共同為乾淨、公平的選舉盡一份心力，迎向沒有賄選的民主新苗栗。
曾玟學指出，苗栗這次選戰異常激烈，還出現買票賄選、造謠抹黑、網軍攻擊的三大奧步。今年苗檢揭牌成立「查察賄選及暴力執行小組」，也將「嚴查賄選及暴力、嚴防假訊息、嚴辦境外資金」列為工作重點，選舉最後幾天，交鋒一定會越來越激烈，呼籲檢調一定要嚴查抹黑，嚴防賄選，以及打擊網軍假消息的傳播。
曾玟學表示，今年是改變苗栗命運的轉捩點，懇請所有的苗栗遊子返鄉投票，一起來為苗栗寫歷史，撕下「苗栗國」標籤，揮別黑金、揮別污名。全台灣都在看苗栗會如何選擇，懇請11月26日返鄉投票、集中選票，讓改變的力量大團結。