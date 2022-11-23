重機騎士追撞小黃慘死！家屬淚喊「要道歉」　司機聲明曝

7-11黑五殺瘋了？再加碼咖啡買1送1　泡麵餅乾飲料都半價

▲7-11全台門市同步推出「黑五購物節」優惠，大杯濃萃美式、大杯黑糖珍珠撞奶、香鑽水果茶都買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11全台門市同步推出「黑五購物節」優惠，大杯濃萃美式、大杯黑糖珍珠撞奶、香鑽水果茶都買1送1。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

不放過黑五熱潮，7-11今（23）日公布第二波主打活動，全台門市同步開跑「黑五購物節」優惠。其中咖啡促銷幅度不輸雙11，除了APP線上推出11款現煮飲品買5送2，實體門市優惠更殺，後（25）日起至11月27日限3天，門市限定大杯濃萃美式、大杯黑糖珍珠撞奶、香鑽水果茶皆買1送1，另有濃萃拿鐵買2送1，6.7折比線上買更划算。《NOWnews》整理7-11「黑五5大好康」一次看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍好康1：濃萃美式買1送1
消費者最關注的CITY系列咖啡促銷，這次一口氣推出大杯濃萃美式（50元）、大杯黑糖珍珠撞奶（60元）、香鑽水果茶（70元）同品項皆買1送1，另有濃萃拿鐵（60元）買2送1，約是6.7折，後（25）日起至11月27日限定三天在門市開賣。

▲7-11門市限定三天指定飲品買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11門市限定三天指定現煮飲品買一送一。（圖／業者提供）
📍好康2：飲料泡麵買1送1
全台門市自11月25日至11月27日限時3天，推出農心安城湯麵、海鹽檸檬補給飲料、愛沙尼亞長條洋芋片、指定電池、越南腰果、春水良品豆皮米血都是買1送1；另有多款罐裝飲料、泰迪鐵盒餅乾、奇美鮮肉包、ARIEL洗衣膠囊等買2送1，相當於6.7折，合計共超過30支指定商品促銷。

▲黑五購物節限定三天，門市祭出超過30支指定商品買1送1起。（圖／7-11提供）
▲黑五購物節限定三天，門市祭出超過30支指定商品買1送1起。（圖／7-11提供）
📍好康3：飯糰＋奶茶＝35元
周末適逢選舉日，鎖定早起吃早餐商機，即日起至11月29日期間，買蔥油雞汁／蒲燒鰻醬拌飯飯糰任1件，搭配特上檸檬茶330ml或立頓奶茶330ml任1瓶，「飯糰＋奶茶」組合價35元。11月26日、27日限時兩天，三角飯糰貼標品項任選2件，加5元送特上檸檬茶或立頓奶茶。

📍好康4：滿200元折25元
門市自11月25日至11月27日限時3天，買糖果/巧克力(不含巧克力零食餅乾)/啤酒(含現打啤酒、不含台啤)等指定商品，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，滿200元現折25元。

📍好康5：蛋糕2件8折
11月23日至11月29日連續7天，到門市買指定蛋糕任選2件8折，活動品項包括KITKAT巧克力蛋糕、濃醇巧克力布雪、香蕉巧克力布雪、香草風味布雪蛋糕、日式厚切年輪、虎皮蛋糕、典藏蜂蜜蛋糕、杯子蛋糕、多啦A夢小蛋糕。

▲任選2件指定蛋糕8折，包含話題立十足的新品KITKAT巧克力蛋糕、濃醇巧克力布雪等。（圖／7-11提供）
▲任選2件指定蛋糕8折，包含話題立十足的新品KITKAT巧克力蛋糕、濃醇巧克力布雪等。（圖／7-11提供）
全家也在APP隨買跨店取發動「黑五」好康，今明兩天（11/23、11/24）開賣大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元飲品任選2杯99元，其中包含新品SAKImoto玉米濃湯、永豐餘生技杏仁茶等飲品。會員限購2組，兌換期限至明年1月31日。11月25日至11月27日第二波接棒，酷繽沙任選口味買2送1，以及Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1。會員限購1組，兌換期限至明年2月24日。

四大超商「黑五」咖啡優惠包！拿鐵買2送2、特濃美式34元

天冷吃鍋注意！卡式爐這樣用小心氣爆　網驚：快叫我媽看

蠟筆小新icash2.0能變裝！還有牙膏悠遊卡：蓋子竟可轉開

海底撈霸氣外送！免費附鍋爐、進屋幫擺料　送400優惠券

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀