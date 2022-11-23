7-11黑五殺瘋了？再加碼咖啡買1送1　泡麵餅乾飲料都半價

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消費者最關注的CITY系列咖啡促銷，這次一口氣推出大杯濃萃美式（50元）、大杯黑糖珍珠撞奶（60元）、香鑽水果茶（70元）同品項皆買1送1，另有濃萃拿鐵（60元）買2送1，約是6.7折，後（25）日起至11月27日限定三天在門市開賣。
📍好康2：飲料泡麵買1送1
全台門市自11月25日至11月27日限時3天，推出農心安城湯麵、海鹽檸檬補給飲料、愛沙尼亞長條洋芋片、指定電池、越南腰果、春水良品豆皮米血都是買1送1；另有多款罐裝飲料、泰迪鐵盒餅乾、奇美鮮肉包、ARIEL洗衣膠囊等買2送1，相當於6.7折，合計共超過30支指定商品促銷。
📍好康3：飯糰＋奶茶＝35元
周末適逢選舉日，鎖定早起吃早餐商機，即日起至11月29日期間，買蔥油雞汁／蒲燒鰻醬拌飯飯糰任1件，搭配特上檸檬茶330ml或立頓奶茶330ml任1瓶，「飯糰＋奶茶」組合價35元。11月26日、27日限時兩天，三角飯糰貼標品項任選2件，加5元送特上檸檬茶或立頓奶茶。
📍好康4：滿200元折25元
門市自11月25日至11月27日限時3天，買糖果/巧克力(不含巧克力零食餅乾)/啤酒(含現打啤酒、不含台啤)等指定商品，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包支付，滿200元現折25元。
📍好康5：蛋糕2件8折
11月23日至11月29日連續7天，到門市買指定蛋糕任選2件8折，活動品項包括KITKAT巧克力蛋糕、濃醇巧克力布雪、香蕉巧克力布雪、香草風味布雪蛋糕、日式厚切年輪、虎皮蛋糕、典藏蜂蜜蛋糕、杯子蛋糕、多啦A夢小蛋糕。
全家也在APP隨買跨店取發動「黑五」好康，今明兩天（11/23、11/24）開賣大杯單品美式2杯99元、大杯單品拿鐵3杯199元、私品茶65元飲品任選2杯99元，其中包含新品SAKImoto玉米濃湯、永豐餘生技杏仁茶等飲品。會員限購2組，兌換期限至明年1月31日。11月25日至11月27日第二波接棒，酷繽沙任選口味買2送1，以及Let’s Café醇黑厚可可飲（大冰／中熱）買2送1。會員限購1組，兌換期限至明年2月24日。