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郝明義籲公布恩恩案資料　林佳龍：支持侯變向懲罰受害人

▲郝明義提出3理由籲侯友宜公布恩恩案資料，林佳龍認為用選票支持不負責任的政治人物，等於變向懲罰受害人。（圖／記者陳威叡攝，2022.11.23）
▲郝明義提出3理由籲侯友宜公布恩恩案資料，林佳龍認為用選票支持不負責任的政治人物，等於變向懲罰受害人。（圖／記者陳威叡攝，2022.11.23）

記者陳威叡／新北報導

大塊文化董事長郝明義昨日於臉書PO文，呼籲新北市長侯友宜應實踐負責任的諾言，公布恩恩案所有應該公布的資料，對此民進黨新北市長候選人林佳龍今（23）日說，若投票給不負責任的政治人物，等於助長這些人的行為，更是變向懲罰受害的人，當時侯經歷喪子之痛聲嘶力竭稱「還我孩子」，要求追究責任做好善後，拿自己先前講過的話來比較，確實是雙重標準，也讓很多人覺得痛心的地方。

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郝明義提出3個理由，籲侯友宜應實踐負起責任的諾言，第一是選前都可以對選民置之不理，選後肯定更不會；第二是若新北市府認為81分鐘沒有怠忽職守，那問題是出在哪裡，這屬候選人不容迴避的重要政見；第三為外界認為這是場靜默無感的選舉，而恩恩案相對容易聚焦，也容易要求釐清的課題。

對此林佳龍指出，恩恩事件81分鐘真相已經發展為公民運動，包括很多超越黨派的社會賢達站出來，認為郝明義給了很好的解釋。他認為「沒有真相、沒有選票」，如果政治人物對不關心自己的承諾，票投這些政治人物是助長他們不負責任的行為。

林佳龍說，因此希望自己能努力，贏得選舉後立即成立恩恩案行政調查小組，廣邀社會公正人士來找這相，呼籲不要用選票支持不負責任的政治人物，等於變相懲罰受害的人，造成二度傷害。

林佳龍指出，侯友宜歷經喪子之痛的憾事，當時他聲嘶力竭稱「還我孩子」，要求追究責任做好善後，但同樣的標準與其說過的話來比較，看來確實是雙重標準，也是讓很多人覺得痛心的地方，市長是父母官，市民就是心頭肉，侯友宜受訪時置之不理，甚至轉身離開，這肢體動作傷了很多為人父母的心。

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