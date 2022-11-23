名家論壇》吳崑玉／可以含淚跳恰恰　千萬不要含淚去投票

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最混蛋的政治人物還會告訴你，「棄保」是理性選擇的結果，會高喊「含血、含淚、含恨」都要投某個黨。這種說法的動人之處，在於觸及了人們心中的厭惡與仇恨，因為太恨某個黨，不能讓他們當選，所以要集中力量打垮他們。本質上就是把選舉視為一種你死我活的零和戰爭。問題是，即使這樣成功打垮了敵軍，升官發財的也是那些將軍，去投票的群眾得到了什麼好處?!啥都沒有。不過是換批人來抽稅，然後想盡辦法把人民血汗錢弄進他們口袋而已。「理性」的是那些高級菁英，動員的卻是人們的情感。而且力求讓情感壓過個人理智，甚至自身偏愛，甚至私人情誼，甚至多年不滿，以消滅人們腦中其他選項，驅趕羊群進入自家圍欄。
這跟經濟學和真實市場的關係一樣，經濟學家總愛畫一堆線圖，搞數量模型，談完全競爭市場，分析理性選擇的結果。但所有分析到最後，撞上「效用」這個詞就沒輒了。「效用」本質上是個人的偏好，那卻是非理性的，還會隨時變動的。所以行銷界很愛研究人們非理性的腦神經刺激-反應原理，那比嚴謹的理性選擇，更貼近人們購買決策時的特性。講白點就是「先射箭再畫靶」，先愛死了這個產品，再說這件名牌衣服的質料真的不一樣的好，給自己與旁人一個花大錢的理由，讓自己看起來比較不那麼媚俗。
所以，「理性選民」根本是一種神話，更是一句政治屁話。人們為什麼不能承認自己的偏好?即使那只是非理性的「喜歡」?!不能依著自己的意願投票，就跟買衣服一樣?而非要被綁在某一個偉大口號，或某一種顏色純度與流行之上?非要任人胡說八道，指三道四，情緒勒索?尤其某些網紅或KOL，動不動以辱罵來綁架群眾的是他們，背地裡收錢收最多的也是他們，自由的意志為什麼要受他們綑綁?或浪費生命與他們對幹?不要理他，刪除好友，取消追蹤，讓他們粉絲數狂掉，這世界沒有他們，一樣寬廣無限，日子不就能繼續過了?!
所以，民主民主，人民先要學會做自己的主人，用自己的頭腦下判斷，聽見自己內心的聲音，尊重自己的偏好，執行自己的選擇，管他誰贏誰輸?我喜歡，我投票，這樣就對了。你可以廣聽泛蒐各種訊息與意見，但最後決定投給誰的是你自己。投對了爽的是你，投錯了覺得後悔被騙的也是你，自己對自己的選擇負責，永遠不要怨恨他人。
2013年馬王鬥爭的時候，立法院一堆深藍老屁股聚會，從頭到尾大罵馬英九混蛋，早知他不是個東西。我忍不住回嘴：「2008投過馬的自乾一杯，2012年還有投他的喝兩杯。」結果大家都轉頭不承認自己投過馬英九，其中包括好幾個投票前一夜打電話來跟我催票投馬的。如果民進黨投不下去，又早知他不是個東西，你還是可以選擇不出門投票啊?!黨性那麼的強，黨部有頒獎狀給你嗎?!如果當初聽從自己內心的聲音，後來也就不必吞後悔藥了，不是嗎?!
缺乏以往黨國時代藍綠惡鬥經驗的年輕人更該如此。別管你為什麼喜歡這個人，或厭惡另一個人，看得順眼就投他，不順眼就不要投，通通不順眼就連門都不要出，何苦跟自己過不去?!是的，你不管政治，政治也會找上你，但民主自由社會，人人都有選擇的自由，不作為也是一種作為，不投票也是一種投票，想清楚，作決定，下好離手，願賭服輸，就這麼簡單，何必糾結?
當大多數人們不被顏色綁架，不被政黨拘束，不被政客操弄，包括那個口稱推倒藍綠高牆，卻自造白色巨塔的白目力量。這個社會才有真正的自由，才會逼使所有政黨認真評估每一項政策，每一種言語，到底能否滿足多數人的需求，得到多數人的認同。當多數人都懂得做自己的主人，共同維護一種社會道德價值的邊界，凝聚出一些共同的價值標準，我們才會有一個真正趨向開放與活力的公民社會，而開放社會與公民社會，正是民主自由的踏實地基。不管你喜歡的是人，是黨，是某種信念與價值，大膽投給他就對了，想那麼多幹嘛?
所有政黨都喜歡鐵板一塊的組織票，痛恨掌握不住的游離票，因為權力中人，總期待不管做得多爛，都還會含淚投給他們的組織鐵票，這樣他們當權以後，才能為所欲為，「由他玩四年」。但夠格的民主自由社會，隨時要有能否決這些政客的能力，才能讓他們心中常存恐懼，不敢惡搞得太過份。當這個社會大多數選民都變成游離票，滿坑滿谷的爆料天王，看誰還敢抄論文、偷稅金、搶助理、喬人事?!我們無法讓一個社會完美無缺，但永遠可以讓它逐漸消除惡疾，清理爛人，就像定期掃地除塵一樣，這正是民主的價值。
1126，做自己的主人，不要當顏色的奴隸，因為我們都是自由人。以上。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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