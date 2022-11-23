重機騎士追撞小黃慘死！家屬淚喊「要道歉」　司機聲明曝

汪小菲暴走掃颱風尾！黃子佼首發聲：22年前的事扯到我？

▲今（23）日黃子佼出席新北耶誕城演唱會卡司發布會時被問及被汪小菲點名一事，連搖頭直嘆：「我跟他們家族都是22年前的事了。」並強調與小S一家見面都是公開場合，大家明眼人都見證過，便不再多談。（圖／記者汪睿琦攝）
▲今（23）日黃子佼出席新北耶誕城演唱會卡司發布會時被問及被汪小菲點名一事，連搖頭直嘆：「我跟他們家族都是22年前的事了。」並強調與小S一家見面都是公開場合，大家明眼人都見證過，便不再多談。（圖／記者汪睿琦攝）

記者汪睿琦/綜合報導

汪小菲遭爆未確實履行離婚協議，積欠500萬元生活費遭前妻大S以法律途徑追討，過去幾天汪小菲持續在網路上爆走狂罵，甚至抖出前小姨小S濫用受管制安眠藥，連其前男友黃子佼都遭點名。今（23）日黃子佼出席新北耶誕城演唱會卡司發布會時被問及這事，黃子佼連搖頭大嘆：「我跟他們家族都是22年前的事了。」並強調與小S一家見面都是公開場合，大家明眼人都見證過，便不再多談。

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黃子佼今出席新北耶誕城卡司發布會，一口氣公布20組「燙金」歌手陣容。針對日前汪小菲爆走指控，黃子佼首度露面不免被現場媒體問及，他先是哭笑不得直喊「來了來了」，接著長嘆一口氣說：「我跟他們家族都是22年前的事了。」不理解為何汪小菲會扯到他那邊去。

針對跟S一家的互動，黃子佼強調雙方見面都是在舞台上、活動中等公開場合，「大家都有看到。」其餘私下都並無再見面。縱觀汪小菲無端引戰，黃子佼語重心長：「清官難斷家務事，解鈴還須繫鈴人。」期許S一家可以圓滿解決，找到好的結果，並祝福他們。

▲汪小菲殺紅眼開撕大S，除了徐家人外，一口氣還點名藍正龍、周渝民、還有黃子佼。（圖／翻攝自汪小菲微博）
▲汪小菲殺紅眼開撕大S，除了徐家人外，一口氣還點名藍正龍、周渝民、還有黃子佼。（圖／翻攝自汪小菲微博）
事實上，汪小菲昨除屢次發文罵翻前妻一家，並在留言區繼續指控小S濫用受管制安眠藥，直轟：「我就想問問思諾思哪兒來的，她老公買的上海房子哪兒來的？你們不招我，我絕對不會馬幣，但是你們把我惹著了！我不是藍正龍，我也不是周渝民，我是汪小菲」；另外也把小S舊戀情搬出：「然後你前男友黃子佼那事兒需要我說嗎？真噁心。」

另大S方面21日也發布聲明回應，「從認識汪小菲的第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心！」而對於汪小菲一連失控的文章，她也深感抱歉，願就此可以結束紛爭。聲明當中也提到兩人離婚的原因「我為了小菲及其父母著想，主動提兩方緣份已盡，好聚好散為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。

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