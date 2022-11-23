汪小菲暴走掃颱風尾！黃子佼首發聲：22年前的事扯到我？
汪小菲遭爆未確實履行離婚協議，積欠500萬元生活費遭前妻大S以法律途徑追討，過去幾天汪小菲持續在網路上爆走狂罵，甚至抖出前小姨小S濫用受管制安眠藥，連其前男友黃子佼都遭點名。今（23）日黃子佼出席新北耶誕城演唱會卡司發布會時被問及這事，黃子佼連搖頭大嘆：「我跟他們家族都是22年前的事了。」並強調與小S一家見面都是公開場合，大家明眼人都見證過，便不再多談。
記者汪睿琦/綜合報導
黃子佼今出席新北耶誕城卡司發布會，一口氣公布20組「燙金」歌手陣容。針對日前汪小菲爆走指控，黃子佼首度露面不免被現場媒體問及，他先是哭笑不得直喊「來了來了」，接著長嘆一口氣說：「我跟他們家族都是22年前的事了。」不理解為何汪小菲會扯到他那邊去。
針對跟S一家的互動，黃子佼強調雙方見面都是在舞台上、活動中等公開場合，「大家都有看到。」其餘私下都並無再見面。縱觀汪小菲無端引戰，黃子佼語重心長：「清官難斷家務事，解鈴還須繫鈴人。」期許S一家可以圓滿解決，找到好的結果，並祝福他們。
事實上，汪小菲昨除屢次發文罵翻前妻一家，並在留言區繼續指控小S濫用受管制安眠藥，直轟：「我就想問問思諾思哪兒來的，她老公買的上海房子哪兒來的？你們不招我，我絕對不會馬幣，但是你們把我惹著了！我不是藍正龍，我也不是周渝民，我是汪小菲」；另外也把小S舊戀情搬出：「然後你前男友黃子佼那事兒需要我說嗎？真噁心。」
另大S方面21日也發布聲明回應，「從認識汪小菲的第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心！」而對於汪小菲一連失控的文章，她也深感抱歉，願就此可以結束紛爭。聲明當中也提到兩人離婚的原因「我為了小菲及其父母著想，主動提兩方緣份已盡，好聚好散為離婚理由，並保證此生不出惡言，我也說到做到。