中國因防疫封路救火難　阻消防車馳援釀次生災害

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據網友上傳推特的現場畫面，化工廠爆炸起火後，驚現直竄天際的黑色蕈狀雲十分駭人，又因爆炸威力強，震碎附近住戶的天花板與窗戶，嚇得民眾倉皇奪門而出。
有關單位獲報後雖調派消防車趕赴現場馳援，卻因遭遇防疫封路的鐵皮圍籬而卡在半路進退不得，還得找人先鋸斷路障而延誤救援時機，助長火勢蔓延。
江陽化工廠是隸屬中國兵器工業集團公司的國家重點保軍企業，號稱解放軍的「骨幹軍工廠」，因此事發至今，官方遲未公布具體傷亡。
至於因人為電銲疏失導致凱信達商貿慘遭烈焰吞噬，估計至少造成38人死亡，2人輕傷，2人下落不明。
網友上傳推特的畫面與圖說顯示，同樣因為封路耽誤搶救時機，以致熊熊烈火如野火燎原一發不可收拾，歷時7小時才撲滅。
中國因防疫封城造成救火難而衍生的遺憾，還包括住在高樓層公寓的民眾被迫跳樓。
據網友上傳推特的畫面，重慶市的社區物業樓管以釘錘封死住戶大門以貫徹防疫清零，8日凌晨當地一棟高層住宅發生火災，因全面封控又火勢迅速竄燒，逃生難的住戶無奈開窗一躍而下，目擊者無不驚聲尖叫。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111123
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