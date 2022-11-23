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張蘭譙徐媽突「點名王偉忠」　放話梭哈證據：別逼我！

▲張蘭飆罵徐媽（右），突然點名王偉忠。（圖／中廣提供）
▲張蘭飆罵徐媽（右），突然點名王偉忠。（圖／中廣提供）

娛樂中心／綜合報導

汪小菲母親張蘭21日傳語音訊息給前親家徐媽媽（黃春梅），整整連珠炮飆罵徐家大小14分鐘，其中一段提到大小S恩師、綜藝教父王偉忠，張蘭稱偉忠哥是明白人，若真的和徐家法院見，她就要親自飛到台灣，把所有證人都找來。

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▲▼張蘭和汪小菲同框。（圖／張蘭抖音）
▲張蘭（前）和汪小菲聯手羞辱徐家人。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭向粉絲秀出痛罵徐媽的語音，還稱具俊曄是「大光頭、老頭子」。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲張蘭向粉絲秀出痛罵徐媽的語音，還稱具俊曄是「大光頭、老頭子」。（圖／翻攝自張蘭抖音）
▲大S（前排左）夫婦和王偉忠溫馨聚會，S媽（前排右二）與女婿具俊曄S（後排左）首度同框。（圖／翻攝自林慧晶IG）
▲大S夫婦、小S母女和王偉忠關係如家人。（圖／翻攝自林慧晶IG）
徐媽媽原先還顧及張蘭顏面，不願透露語音檔內容，沒想到，張蘭昨（22日）自己公布，錄音檔中，她突然提及王偉忠，「人心都是肉做的，別一天到晚琢磨著，好好的過日子，好好的盡媽的職責，把我的事分析給妳2個女兒好好聽聽，好吧？給明白人偉忠哥，他是個明白人！如果真的對簿公堂，那我就飛台灣去，把所有的證人我都找出來，所有的我都有證據，別逼我，我警告你別逼我！」

▲S媽（右）被大S牽線汪小菲爸爸。（圖／翻攝王偉忠臉書）
▲徐媽曾上王偉忠的廣播節目。（圖／翻攝自王偉忠臉書）
此外，張蘭表示，已經2個月沒見到兒子汪小菲，近日終於見到，為此還哭了2天。而其他語音大多在羞辱徐家人，張蘭罵徐媽是小丑、噁心、徐家人編劇本和演戲，還說小S利用大S，把姊姊當工具人，呼應汪小菲譏小S「踩著妳姊的人血饅頭上位」，母子兩人似乎比台灣民眾還不了解徐氏姊妹的互動模式。（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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