張蘭譙徐媽突「點名王偉忠」 放話梭哈證據：別逼我！
汪小菲母親張蘭21日傳語音訊息給前親家徐媽媽（黃春梅），整整連珠炮飆罵徐家大小14分鐘，其中一段提到大小S恩師、綜藝教父王偉忠，張蘭稱偉忠哥是明白人，若真的和徐家法院見，她就要親自飛到台灣，把所有證人都找來。
娛樂中心／綜合報導
徐媽媽原先還顧及張蘭顏面，不願透露語音檔內容，沒想到，張蘭昨（22日）自己公布，錄音檔中，她突然提及王偉忠，「人心都是肉做的，別一天到晚琢磨著，好好的過日子，好好的盡媽的職責，把我的事分析給妳2個女兒好好聽聽，好吧？給明白人偉忠哥，他是個明白人！如果真的對簿公堂，那我就飛台灣去，把所有的證人我都找出來，所有的我都有證據，別逼我，我警告你別逼我！」
此外，張蘭表示，已經2個月沒見到兒子汪小菲，近日終於見到，為此還哭了2天。而其他語音大多在羞辱徐家人，張蘭罵徐媽是小丑、噁心、徐家人編劇本和演戲，還說小S利用大S，把姊姊當工具人，呼應汪小菲譏小S「踩著妳姊的人血饅頭上位」，母子兩人似乎比台灣民眾還不了解徐氏姊妹的互動模式。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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