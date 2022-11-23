畢書盡男神魅力失靈？3年沒返韓哭「失寵」：媽媽只愛她
黃子佼攜手畢書盡今（23）日公布新北耶誕城巨星演唱會卡司，總共20組外加難得的雙壓軸組合，讓大票歌迷們期待不已。3年沒回韓國的畢書盡先前終於回家見到家人們，讓黃子佼欣慰說「替他開心」，不過畢書盡卻哭笑不得透露自己竟然「失寵了」，直言一回家媽媽只想見女兒，哭訴模樣相當逗趣，逗樂現場眾人。
記者汪睿琦/綜合報導
今在新北市政府舉辦耶誕城卡司發布會時，擁有2年奶爸資歷的畢書盡被拱為黃子佼「前輩」，讓畢書盡謙虛直喊「不敢當」，坦言黃子佼平時私下也會私訊他交流帶女兒的心得，縱觀平時黃子佼曬娃貼文溫暖可愛，讓畢書盡也不禁融化讚賞：「佼哥已經是很好的爸爸了。」
提到帶小寶寶的崩潰，兩位奶爸不禁相視而笑，不過畢書盡早已釋懷說：「都是過程，很幸福的。」一旁的黃子佼也頻頻點頭。話鋒一轉，黃子佼緊抓「幸福」2字提到畢書盡最近睽違3年終於返韓探親，直喊「難以想像」，若是自己與心愛的家人分隔這麼久、這麼遠，肯定受不了。
畢書盡聞言則立刻佯裝哭訴：「有抱一下媽媽，但媽媽更想看我女兒。」瞬間惹得現場哄堂大笑。畢書盡也提到未來可能會先讓媽媽來台看女兒，等到稍微年紀大一點，再帶一家人前往韓國見奶奶。談到女兒話閘子就停不下的畢書盡也提到女兒也會唱自己的歌，像是快歌《Action Go》女兒就超會唱，讓主持人也不禁調侃要讓女兒繼承畢書盡衣缽，跟黃子佼愛女「玉米」擔任新北耶誕城巨星演唱會未來的主持人以及演唱嘉賓。