李昇基18年百億收入遭公司吞掉！鐵粉動員開貨車掀內幕
南韓男星李昇基出道多年，不僅是歌手也是演員，擁有許多代表作品，沒想到近來竟被爆出18年都沒有拿到歌曲收入，媒體粗估收益至少超過100億韓元以上。粉絲得知後生氣不已，為了聲援偶像，今（23）日還特別在貨車上放出此事，引起關注。
記者吳雨婕/綜合報導
許多李昇基的粉絲得知偶像竟然有18年都沒有創作歌曲的相關收入，氣憤不已的粉絲紛紛動員，許多粉絲還在貨車上放看板抗議，上頭寫道：「李昇基18年奴隸契約，HOOK音源清算竟是0元，Airen支持李昇基。」
事實上，李昇基2004至2007年發行的專輯，至少賣出10萬張，在當年流行的語音答鈴下載量更是名列前茅；《Dispatch》還公開他2009年至2022年賺取的音源收入為96億韓元（約台幣2.4億元），若加上2004至2009年的銷售，收益至少超過100億韓元以上。
不過李昇基所屬的HOOK娛樂自從21日公司代表權真英現身道歉後，對於粉絲示威行為都沒有回應，也因為消極的處理態度，使得陸續有網友開始爆料該公司，抖出HOOK娛樂高層把公司當私人住處10年以上；甚至李昇基的信用卡額度僅韓幣200萬元（約台幣5萬元）等。