《英雄聯盟》帳號轉移爆災情！老玩家崩潰：被大陸人盜用
LOL《英雄聯盟》日前宣布台港澳代理由Garena交還給原廠Riot Games，改由台灣大哥大接手代理，為了讓玩家能在明年1月以Riot帳號登入，官方於18日起開放進行「帳號轉移」，想不到卻有玩家崩潰表示，在帳號轉移過程中發現，只要擁有Garena帳號，就可以綁定任意RIOT系統，中間無需有雙重認證，導致自己的帳號遭人盜用，甚至有老玩家遺失了10年的帳號，相當悲慘。
記者張志浩/綜合報導
近日部分《英雄聯盟》玩家在各大遊戲論壇表示，自己的帳號突然被大陸人登入，且是在開放綁定Riot的那天直接被綁走，有些人甚至是遺失自己玩了10年的帳號；會發生上述情況，主因是此次《英雄聯盟》玩家帳號轉移過程中，只要擁有Garena帳號，就可以「綁定任意RIOT系統」，且並沒有所謂的「帳號持有人驗證機制」，導致一些沒時間或還不確定是否轉移的玩家，被有心人士鑽了漏洞。
對此，根據《ETtoday遊戲雲》報導，Garena表示玩家可以根據客服指示提供相關資料，經過查核確認被盜後即可取回帳號，Garena也會協助將狀況提交回Riot，玩家再以同樣帳號寄信至RIOT客服進行後續處理。
目前預計帳號轉移期將持續到明年一月初，此前玩家仍必須透過Garena 登入《英雄聯盟》與《聯盟戰棋》，需要注意的是，一個Garena帳號只能連結一個Riot遊戲帳號，如果玩家有多達一個以上的Garena帳號，就必須準備第二個Riot帳號。為了鼓勵玩家盡早進行轉移作業，官方建議提早完成轉移作業，玩家也將能領取獎勵。