具俊曄IG遭「4語言」砲轟！張蘭噴大S一句 刷新陸網三觀
大S（徐熙媛）近日控訴前夫汪小菲未能履行離婚協議，使汪小菲在微博上大暴走，雙方正式撕破臉，而汪小菲的媽媽張蘭昨（22）日也在微博發表聲明，針對大S的聲明一一做出反駁，其中提及兒子為了大S刪了「再婚限制條件」，指控女方「信誓旦旦說愛過小菲不會愛別人，也不會再婚」，讓網友看了傻眼直呼「刷新三觀」，且大S現任丈夫具俊曄的IG還慘遭「4國」語言洗版狂罵，意外掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
汪小菲21日開始在微博大暴走，飆罵大S一家，隔天媽媽張蘭也接力發出長篇聲明，針對大S的聲明逐一駁斥，表示「她用了多少恐嚇、威脅，甚至以妨害祕密的手段來逼迫他（汪小菲）妥協，她自己和她的律師應該非常清楚」；還稱大S說離婚是為了她和小菲著想，自己主動提及全是謊話，「事實證明，她早就想跟韓國人結婚，大陸離婚程序沒完成之前就迫不及待結婚了，她就是在婚姻關係還載浮載沉中，去抓了另一個韓國浮木，我的傻兒子到現在還相信是真愛」。
其中，最讓張蘭無法原諒的，就是大S不和汪小菲直接講明不愛了，「要裝作純潔聖女，實際上不是那回事」，張蘭說，大S曾信誓旦旦地告訴汪小菲，她不會再愛別人，也不會再婚，小菲才會把律師加的「再婚不付贍養費」條款刪掉，「我只能說小菲在婚姻過程中犯傻，但不犯法，她到現在一直在犯法」。
豈料，張蘭的聲明一出，也立刻引發網友正反面說法，有網友翻出她過去與張穎穎一起爬山的合照，狠酸「你家兒子先出軌，人家才找的光頭，都出軌了難道還要為他守心如玉？」「您兒子出軌的時候怎麼不說廉恥了，前兒媳正規結婚反而來說道義倫常，好溫良噢」、「其他不說，什麼叫愛過小菲就不會愛別人，不會再婚，我的天，真是刷新三觀」。
此外，大S、汪小菲母子這幾天隔空交火，大S現任老公具俊曄的IG也慘遭洗版，留言區出現4種語言「中、英、日、韓文」的批評留言，內容像是「真摳阿你」、「你很幸運有這麼好的妻子。你可以一輩子靠她前夫的錢生活」、「請用自己的錢買張新床，謝謝」、「大叔，你自己韓國房子又暗又小捨不得開燈，到了臺灣貼上富婆就可勁霍霍電是吧」、「軟飯硬吃，你全球排第一」、「用你自己的錢生活，你XX的」、「請繳交電費，拜託」，不過，也有不少人力挺，意外掀起熱議。（編輯：郭佩蓉）